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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin kayınpederi hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kayınpederi Sedat Özyavuzgil hayatını kaybetti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kayınpederi 82 yaşındaki Sedat Özyavuzgil hayatını kaybetti.
 
Alınan bilgiye göre, İzmir'deki evinde yaşamını yitiren Özyavuzgil'in cenazesi yarın Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çeşme'de defnedilecek.
 
Cenazeye Pakdemirli'nin de katılacağı bildirildi.

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