Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu projeyi bizzat kendim takip ediyorum

Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de tarihi projelerin startının verildiğini açıklayarak, "Tek seferde 4 katrilyon liralık bir yatırımı Tarsus ve Mersin'e kazandırmış oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mersin'de şehir hastanesi yapan AK Parti iktidarı Tarsus'ta da 600 yataklı devlet hastanesi yapar. Maliyeti 150 trilyonluk bir yatırım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreninde yaptığı konuşmaya şöyle devam etti:

"Bizzat bu projeyi kendim takip ediyorum"

Tek seferde 4 katrilyon liralık yatırımı Tarsus ve Mersin'e kazandırmış oluyoruz. Bizzat bu projeyi kendim takip ediyorum. Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesinde yaptığımız yatırım bölge turizmi açısından inşallah bir kırılma noktası olacaktır. Biliyorsunuz Tarsus'a bir üniversite sözü vermiştik. Hamdolsun yerine getirdik. Şimdi rektör atamaları safhasında, YÖK çalışmalarını yürütüyor. YÖK aşaması bitince önümüzdeki yıldan itibaren yatırımlarımızı yapacağı. Tarsus sınıf atlayacak. Tarsus Üniversitesi'nin ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Biz boşu boşuna durmak yok yola devam demiyoruz.

"Biz diğerlerinin ufkununu aşan projelere imza atıyoruz"

Biz diğerlerinin ufkunu aşan projelere imza atıyoruz. 16 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Ülkemizi devler ligine çıkardık. 2013'de IMF'e olan borcumuzu bitirdik. Onlar bizden 5 milyar avro borç istedi. Baktılar ki bu çılgın Türkler çıldırdı, bunlar borçtan vazgeçti. Bunlar bizi sürekli olarak emir alan... Artık o eski Türkiye yok. Bu Türkiye başka Türkiye. içeriden dışarıdan sömürdüler. Artık bunlar yıkıldı. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolculukta bugüne kadar sizlerin emanetini yere düşürmedik. Ailemizden evlatlarımızdan fedakarlık yaparak ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.

"Bu akşam 2 bin 500 muhtarımızla birlikte Türkiye'ye mesajımıız vereceğiz"

CHP biz gelince yıkacağız diyor. Öbürü biz satacağız diyor.Hatırlayın birinci köprüyü Demirel yapmıştı. O zaman ki komünistler ne diyordu: Biz köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal'da satamazsınız diyordu. Ne oldu? Neyi satıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer! Çıkmış bu bay İnce, çok da ince değil ya! Geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin genel başkanın da aynı şeyi söyledi ama kuzu kuzu geldi. Ama sen oraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Oraya gelmek milletin feraseti ile olur. Ben bu akşam 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Sonra da garip gurabayı ağırlayacağız. Bu akşam 2 bin 500 muhtarımızla birlikte Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz. Burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırladığı mekanlardır.

"Kafasına bir kasket takmış benim milletimi aldatacağını sanıyor"

Bay Kemal SSK'nın başındayken durumunu biliyorsunuz değil mi? Bunlar böyle... Mekatronik mühendisliği açacağım diyor. Ülkemizin pek çok üniversitesinde biz bu bölümü açtık Bay İnce. Bu bölümü bitiren gençlerimiz bile var. Onlar Türkiye'yi hala bıraktıkları yerde sanıyorlar. Kafasına bir kasket takmış benim milletimi aldatacağını sanıyor. Yıllarca bunu yapanlar oldu. Benim milletim şekle değil icraata bakıyor.