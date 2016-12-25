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Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 26 yaşındaki Osman Tüzen, çıkan tartışma sonucu babası 50 yaşındaki Ömer Tüzen'i tüfekle vurarak öldürdü.

  • DHA
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Olay, Yeşilhisar İlçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Çamlı Sokak'ta meydana geldi. Ömer Tüzen, henüz belirlenemeyen bin nedenle oğlu Osman Tüzen ile tartıştı.

Tartışma sırasında Osman Tüzün, iddiaya göre duvarda asılı bulunan tüfeği babasına doğrultarak ateş etti. Kurşunların isabet  ettiği baba Tüzen olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı Osman Tüzen polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.  Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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