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Tartıştığı damadını silahla öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını tabancayla vurarak öldürdü.

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Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Aygün E. (41), babasının yanında kalan eşi N.E. ile konuşmak için İlkadım ilçesindeki Kalkancı Mahallesinde bulunan kayınpederinin oturduğu eve gitti.

Apartman içerisinde Aygün E. ile kayınpederi A.Y. (69) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Aygün E'ye tabancayla ateş etti.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Aygün E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aygün E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y. emniyete götürüldü.

Olay yerinde fenalık geçiren Aygün E'nin bazı yakınlarına ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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