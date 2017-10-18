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Tartıştığı emlakçıyı öldüren müteahhit tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada emlakçıyı tabancayla vurarak öldüren müteahhit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Dün akşam Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi'nde meydana gelen olayda, müteahhit Ramazan B.’nin (36) ofisine gelen emlakçı Ceyhan Saraçoğlu (56), Ramazan B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan B. tabanca ile Ceyhan Saraçoğlu'na ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yakalanan Ramazan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis tarafından alınan güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Tokat T Tipi Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi.

 

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