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Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde, çitçi Ramazan Temuçin, tartıştığı 5 çocuk annesi eşi Fatma Temuçin'i pompalı tüfekle öldürdü.

  • DHA
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Olay, ilçeye bağlı Kırmızıpınar Mahallesi'nde dün meydana geldi. Ramazan Temuçin, henüz belirlenmeyen nedenle eşi Fatma Temuçin ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Ramazan Temuçin evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş açıp kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevliler tarafından yüzüne isabet eden saçmalarla yaşamını öldüğü belirlenen Fatma Temuçin'in cesedi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarmalar, cinayetten sonra kaçan Ramazan Temuçin'i gözaltına aldı.
 

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