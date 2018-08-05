Tartıştığı kişilerce bıçaklanan yabancı uyruklu genç, kurtarılamadı
Adana'da yabancı uyruklu bir kişi çıkan kavgada öldürüldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu İbrahim Elzekkur (24) ile merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesinde kimliği belirlenemeyen kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanarak yaralanan Elzekkur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Elzekkur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Biriminde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.