Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Kahramanmaraş'ta tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah Yeter (70), oğlu Murat Yeter (35) ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğluna av tüfeğiyle ateş etti.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Yeter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba Abdullah Yeter, polis ekiplerine teslim oldu.

Savcının incelemesinin ardından Yeter'in cenazesi, otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana'da poşet dolusu altın böyle yola savruldu

Adana'da poşet dolusu altın böyle yola savruldu

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA