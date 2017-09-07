Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Kahramanmaraş'ta tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı.
- AA
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah Yeter (70), oğlu Murat Yeter (35) ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğluna av tüfeğiyle ateş etti.
112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Yeter'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba Abdullah Yeter, polis ekiplerine teslim oldu.
Savcının incelemesinin ardından Yeter'in cenazesi, otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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