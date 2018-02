Taşeron işçi kadro isim listeleri Bakanlık son dakika 2018 kadroya geçişte taşeron sınav süreci

Taşeron işçi son dakika isim listeleri açıklandı mı? Hangi kurumdan kaç taşeron işçi kadroya alındı? Güvenlik soruşturmasının devam ettiği taşeron kadro listesi hangi kurumların internet sitesinde yayımlandı? Taşeron listesi birçok kurumun internet sitesi üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Halihazırda çalışmakta oldukları kurumlara kadro başvurusunda bulunan taşeron işçiler, bu kez kesin liste açıklamalarına kilitlendi. Taşeron güvenlik soruşturması devam ederken kesin listeler milyonlarca taşeron işçi tarafından araştırılıyor. Bazı bakanlıklar ve yerel kurumlar tarafından yayımlanan kesin liste açıklamasının ardından güvenlik soruşturmasındaki kriterler de araştırılan bir diğer konu oldu. İşte taşeron işçi kadroya geçiş süreci Bakanlık son dakika açıklamaları ve güvenlik soruşturması kesin listeler...



GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA NELERE DİKKAT EDİLİYOR?



Taşeron işçilerin kadroya alınmasında güvenlik soruşturması önemli bir yer tutuyor. Taşeron işçilerin güvenlik soruşturmasında ilerleme şu şekilde katedilecek;



Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,

kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının,

yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının,

ahlaki durumunun,

yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.



ARŞİV ARAŞTIRMASININ KAPSAMI NEDİR?



Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.



TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?



Milyonlarca taşeronun heyecanla beklediği kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Taşeronlar, bağlı bulundukları bakanlıkların resmi sitesi üzerinden isim listesini kontrol edebiliyor. Son olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı listeler erişime açılırken, gözler sınav sürecine çevrildi. Peki taşerona kadro sınavı ne zaman yapılacak?



Taşeron kadro başvuruları kabul edilenlerin kesin listeleri 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında duyurulacak. Hak elde eden adaylar, 3 Mart - 22 Mart tarihleri arasında taşerona kadro sınavına girecek. İşte açıklanan taşeron başvuru sonuç listeleri!



TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANAN KURUMLAR

Denizli

Gençlik ve Spor bakanlığı İl Müdürlüğü

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi

Afyokarahisar

Afyonkarahisar Kayıhan belediyesi

Afyon kocatepe Üniversitesi

İstanbul

Eyüp Devlet Hastanesi Müdürlüğü

Türkiye Yazma Eserler Kurumu

İstanbul il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü

İstanbul Üniversitesi

Ankara

Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Batı Adliyesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Sağlık Bilimleri üniversitesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Kastamonu

MEB Okullar

Bilecik

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Sakarya

Sakarya Üniversitesi

Muğla

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü

Amasya

Taşova Belediye Başkanlığı

Hakkari

Hakkari Belediyesi,

Nevşehir

Hacıbektaş Veli Üniversitesi

Gümüşhane

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Kütahya

Kütahya İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kocaeli

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü

İzmir

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

İzmir Valiliği

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Kars Aile İl Müdürlüğü

Giresun Giresun Üniversitesi

Yozgat Yozgat KYK Müdürlüğü

Muş Muş Genclik ve spor müdürlüğü

Diyarbakır KYK Diyarbakır İl müdürlüğü

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Çorum Çorum Hitit Üniversitesi

Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞERON LİSTESİ DUYURU



375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN İSİM LİSTESİ







(İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 12 Şubat 2018 günü (Pazartesi) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak sunulması gerekmektedir.)







ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİSTELERİ;



SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞERON İŞÇİ PERSONEL KABUL DUYURUSU;



Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.







1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Bakanlığımız Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.



İlgililere ilanen tebliğ olunur.







TAŞERON KADRO SINAVI TARİHİ

Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Taşeron sınavında başarılı olan işçiler, kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanacak.



Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.



Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan KİT'lerde çalışan taşeron işçilerle ilgili açıklamalar geldi.



İZİN VE KIDEM İMKANI

90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek.



İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacak. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak.



Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri yapıldı. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışanlara verilen ek ödemenin ilk taksidi hesaplara yatırıldı. 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçiler, bin 100 lira ile bin 850 lira arasındaki ikramiyelerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; kamu işçilerine 52 günlük tediye ücretlerinin ikinci taksidi ise 8 Haziran'da yatırılacak. Bu tarihte çalışanlar yine bin 100 lira ile bin 850 lira arasında değişen ikramiyelerini hesaplarında görecekler. Kamu işçileri toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ek ikramiye alacaklar. Yer altı işlerinde çalışanlar ise ek ödemelerinin tamamını 24 Aralık 2018'de alacaklar.





Başbakan Yıldırım'dan taşeron açıklaması



Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi açıklama yapTI. Yıldırım, taşeron işçilerin sendika üyelikleri ile ilgili 'Hangi sendikalara üye olacağı kendi karar verecekleri bir iştir ve bu konuda özel bir gayret içinde olanlara müsamaha göstermeyiz' dedi.







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taşeron işçilere yönelik yapılan açıklama şu şekilde: "Alt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır.



YILLARDIR BEKLENEN TAŞERON DÜZENLEMESİ NİHAYET GERÇEKLEŞTİ. SİZCE BEKLENTİLER TAM OLARAK KARŞILANABİLDİ Mİ?

Bu meseleye beklentilerin karşılanması açısından değil de yapılan işin büyüklüğü ve önemini dikkate alarak bakmak lazım. Kamuoyu henüz taşeron sisteminin kaldırılmasının nasıl büyük bir iş olduğunun farkına varmış değil. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düzenleme ile Türkiye'de ve dünyada küresel güçlerin ülkelere dayattığı 'kamu hizmetlerini tasfiye et, bu hizmetleri özel sektör eliyle ver' politikasına açıkça meydan okuduğunu söylemek lazım. 20.yüzyılın ortalarından itibaren IMF ve Dünya Bankası'nın baskılarıyla Türkiye ve birçok ülke devleti küçültmek için bazı kamu hizmetlerini özel sektöre devretti. Bunun nasıl bir tuzak olduğunu yıllar içinde gördük. Et ve Balık Kurumu başta olmak üzere Türkiye'nin ciddi kurumları tasfiye edildi, yerlerine yenisini koyamadık. 80'lerden itibaren kamu hizmetlerinin taşerona devredilmesi hem bu hizmetlerin kalitesini düşürdü hem de büyük verimlilik sorunlarına neden oldu. Küresel güçlerin ve kapitalizmin bize dayattığı taşeron sistemine son vermek tarihi bir adımdır. Türkiye açıkça küresel güçlere meydan okumuştur. Taşeron düzenlemesi çalışma hayatında yapılmış en büyük reformdur, hatta devrimdir. O sebeple taşeronun kaldırılması sadece 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir iş değil Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemde bir gelişmedir.



YAKLAŞIK 1 MİLYON TAŞERON STATÜSÜNDEN KAMUYA GEÇECEK. BU KAMUNUN SIRTINA İLAVE BİR YÜK GETİRECEK Mİ?

Kesinlikle getirmeyecek. Taşeronun kaldırılması başlı başına bir tasarruftur. Taşeron firmalar eliyle verilen kamu hizmetinde ciddi bir verimlilik sorunu vardı. Bunun dışında 2014 yılında çıkarılan kanunla kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde çalışan taşeronların bütün özlük hakları zaten devlet güvencesindeydi. Yani taşeron firma çalıştırdığı işçinin kıdemini ödemediğinde fatura devlete kesiliyordu. Bu da yetmiyor üzerine bir de taşeron firmaya kar payı ödemesi yapılıyordu. Üstelik kamu ihale kanuna tabi olunduğu için devletin kasasından ayrıca yüzde 18 de KDV çıkıyordu. Nasıl bir sistemdir ki bu, her şey kamunun üzerinde ama taşeron firma aradan pay alıyor? Bu düzenleme ile devletin sırtındaki taşeron firma kamburu atılmış oldu. Kamuya alınacak işçiler 3 yıl boyunca mevcut toplu sözleşmeler üzerinden devam edecekler. Kamuya ilave hiçbir yük gelmeyecek. Özetleyecek olursak, taşeron düzenlemesinin kamuyu zarar ettireceği iddiaları külliyen yalandır.





TAŞERON FİRMALARDAN DÜZENLEMEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER VAR. MAĞDUR EDİLDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR. BUNLARA CEVABINIZ NEDİR?

Maalesef bazı çevreler ve firmalar diğer firmaları da örgütleyerek suyu bulandırmaya çalışıyor. Mağdur edildiklerini söyleyenlere aldıkları tüm ihalelerin tazminatları devlet tarafından ödenecek. Buna rağmen rahatsızlar, çünkü başka iş yapmıyorlar. İhaleyi bir şekilde alıp işçinin sırtından kolay para kazanıyorlardı. Şimdi kaynakları kesildiği için ortalığı karıştırıyorlar. Öyle taşeron firmalar var ki; adam adres olarak bir köy evini gösteriyor. Gidip bakıyorsun orada şirket falan yok. Artık herkes bu sistemin değiştiğini ve taşeronun kalktığını kabul etmek zorunda. Kamuda ve yerel yönetimlerde, özel idarelerde artık taşeron çalıştırılmayacak. Kamu bundan sonra hizmeti yönetmeliklere bağlı olarak kendi bünyesindeki işçiler üzerinden verecek. Taşeron firmalar da bu gerçeği bilerek yeni döneme kendilerini adapte etmeli.



BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? TAŞERONİŞÇİLERİN KAMUYA GEÇMELERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

2 Nisan itibariyle süreç tamamlanacak. Şu anda herkesin dilekçesi alındı, başvurular yapıldı. Güvenlik soruşturmaları başlatıldı. Zaten geçiş süreci 3 ay olarak düzenlenmişti. Şimdi hızlı bir şekilde sınavlar yapılacak. 3 aylık geçiş sürecinin ardından kamuda taşeron sistemi bitmiş olacak.



KADROYA GEÇİŞ İÇİN YAPILACAK SINAV VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI BOYUTU ÇOK ELEŞTİRİLİYOR. BAZI İŞÇİLERİN BU AŞAMALARDA ELENECEĞİ İDDİALARI VAR. BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ?

Bakın eleştirilere saygımız var ama haksız suçlama ve iftiralara da bir cevap vermek zorundayız. Sınavlarda kesinlikle bazı çevrelerin iddia ettiği gibi bir torpil ve ayrımcılık olmayacak. Okuma yazması olmayan işçi kardeşlerimiz için bile sözlü mülakat yapılacak. Henüz netleşmemekle beraber her kurum kendi sınavını kendisi yapacak. Sınav bir zorunluluktan kaynaklanıyor ve formalitenin ötesine geçecek bir mesele değil. Güvenlik soruşturmasına gelince, kamuda çalışacak bir işçi elbette ki soruşturulur. 15 Temmuz ihanetinde kamuya sızan hainlerin neler yaptığını unutmadık. Devlet kendisini koruyacak tedbirleri muhakkak alacaktır. Ama kimse buradan 'bazı işçiler tasfiye edilecek' gibi anlamlar çıkarmasın. Böyle bir şey yok. Kim, hangi kurumda çalıyorsa kadroya da o kurumda geçecek. Düzenlemede bazı eksiklikler tabi ki var. Ama bunlar büyük resmi görmemize engel olmasın. Biz KİT'lerde çalışan işçi kardeşlerimizin de düzenlemeye dahil edilmesini istiyoruz. Şu aşamada böyle bir şey yok ama bundan olmayacağı anlamına gelmez. Sendika olarak yapılan doğrulara teşekkür edeceğiz, eksiklerin giderilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.



KÜRESEL SERMAYEYE MEYDAN OKUDUK



GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİLERİN DURUMU İLE İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

Hak- İş olarak 10 yıldır geçici mevsimlik işçilerimizle ilgili çalışmalar yürüttük. Gelinen nokta itibariyle onların 5 ay 29 günle sınırlı çalışma süreleri Maliye Bakanlığı onayıyla 9 ay 29 güne yani 10 aya çıkarıldı. Tabi ki amacımız kadroydu ama çalışma süresinin 10 aya yükselmesi bile önemli bir kazanımdır. Üzerinde durduğumuz bir diğer önemli konu 4 C'lilerin durumuydu. Onlar da 4 B'li statüsüne geçti. Artık sözleşmeli personel olma hakkı kazandılar. Biz Hak- İş olarak bütün bu kazanımlardan memnunuz ama işçilerimizin sorunlarını da gündemde tutmaya devam edeceğiz.



TAŞERON DÜZENLEMESİNDEN SONRA DİĞER SENDİKALARDAN HAK- İŞ'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER VAR. BUNLARA CEVABINIZ NEDİR?



Çalışma hayatı dinamik bir alan. Hiçbir şey 20 yıl önceki gibi değil. Artık kimse 20 yıl öncenin sloganlarıyla, soğuk savaş dönemi argümanlarıyla sendikacılık yapamaz. Yapanlara saygılıyız ama onların yaptığı maalesef sendikacılık değil. Sendikalar arasında bir çatışma algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu düzenlemeyle Hak-İş'in kazançlı çıkacağı propagandası yapıyorlar. Hak-İş üyesi olmayanların kadroya alınmayacağı gibi ahlak dışı söylemleri dile getiriyorlar. Biz 10 yıldır bu işçileri kadroya aldırmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 Aralık günü müjdeyi verdiğinde bizim Türkiye genelinde zaten 330 bin taşeron üyemiz vardı. Sendikalar arası rekabet elbette ki olacak ama bunun ahlaki bir düzlemde gerçekleşmesi lazım. Hak-İş'in üye sayısının neden arttığını soruyorlar. Ne yapacağız, yeni üye almayacak mıyız? Bu bizim doğal hakkımız. Çatışmadan, kavgadan kimse fayda sağlayamaz. Türkiye'ye yeni sorunlar getirmiş oluruz.



TEŞEKKÜR

Bu düzenlemede emeği geçen sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bazı lobiler bu arkadaşlarımızın kadroya geçişine engel olmak istedi. Hatta "Kadro verirseniz bu işçiler çalışmaz" diyenler bile çıktı. Bu kadar içi boş, mesnetsiz bir iddia olamaz. Bu işçilere bir haksızlıktır. Tam tersine kamu işçisi olarak daha verimli çalışacaklar.