Taşeron işçi kadro sınav sonuçları sorgula 2018 kadrolu taşeron işçi kesin isim listeleri öğren

Taşeron işçi kadro sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 kadrolu taşeron işçi kesin isim listeleri yayınlandı mı sorusuna beklenen yanıt geldi. İBB, 696 sayılı KHK kapsamında hak sahibi işçilerin belediyenin ilgili şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav sonuçlarını açıkladı. Taşeron sınavına giren adaylar, TC. kimlik numarası ile İBB taşeron sınav sonuçlarını öğrenebilirler. İBB Sınav Kurulu, 696 sayılı KHK kapsamında hak sahibi işçilerin belediyenin ilgili şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav sonuçlarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taşeron personel alımı için yaptığı sınav sonuçlarını açıkladı. İBB, sınav sonuçlarını internet sitesinden duyurdu. İşte taşeron işçiler ile ilgili İBB'den yapılan açıklama:







696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin taşeron personelin belediyenin ilgili şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeler ile 01.01.2018 tarihli uygulama Tebliği uyarınca Tespit Komisyonu, sınava girmeye hak kazanan adayların listesini, sınavın yeri ve zamanını 12.03.2018 tarihi itibariyle Başkanlığımızın resmi internet sitesinde kullanıma açılan sorgulama ekranı üzerinden ilan etmiştir.



Öngörülen itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik olarak Sınav Kurulu tarafından 20/23 Mart tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sınav sonuçları açıklanmış olup sınav sonuçlarına itiraz eden adayların 28/29 Mart tarihlerinde İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Sınav İtiraz Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.



Taşeron sınavına giren adaylar, TC. kimlik numaralarıyla sonuçları görebilecek.







Sınav Kurulu Başkanlığından da yapılan açıklama şu şekilde:



24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan uygulama Tebliği uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamındaki alt işveren çalışanlarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgili şirketleri bünyesinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları aşağıda yer almaktadır.



Söz konusu Tebliğin “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.’’ denilmektedir. Bu sebeple başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik olarak Sınav Kurulu tarafından 20/23 Mart tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sınav sonuçlarına itiraz eden adayların 28/29 Mart tarihlerinde İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Sınav İtiraz Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.



SINAVDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.





KHK ile yolu açılan taşeron işçiler artık kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Kadro başvurularının ardından taşeron işçiler geçtiğimiz haftalarda yazılı sınav ve mülakata tabi tutuldular. Taşeron kadro sınav sonuçları açıklanması ile birlikte heyecan gittikçe artı. Milyonlarca taşeron işçi şimdi ise kadroya geçişte kesin listelerde isimlerin olup olmadığını araştırmaya başlıyor. Peki kadrolu taşeron işçi kesin isim listeleri yayınlandı mı? Liste isimlerine nasıl ulaşıbilir? Kadro sınav sonuçları nasıl itiraz edilebilir? 2 Nisan kadro süreci sona mı erecek? Taşeron işçiler kadro maaşı ikramiyesi ne kadar olacak? Maaşlar ne zaman verilecek? gibi bir çok soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri , alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Kurumlar sınav ve tüm süreçlerin ardından kadroya geçecek işçilerin listelerini ilan etmeye başladı. Listelerde isimlerini gören taşeron işçiler de büyük sevinç yaşadı. Kamu kurumları ve belediyeler kadroya geçecek çalışanların listelerini 31 Mart'a kadar ilan edecek. 2 Nisan'da ise çalışanlar topluca sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları askıya çıkartıldı. İşçiler, asılan listelere meraklı gözlerle tek tek bakarak isimlerini aradı. Belediye şirketinde kadrolu işçi statüsüne giren personelin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. Gop Kent A.Ş Genel Müdürü Tarkan Karahasanoğlu, "2 Nisan tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde bin 320 personelimizin tamamı istihdam edilecek" diye konuştu. İşte taşeron işçi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler...



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere verilecek olan maaş ikramiye tutarını açıkladı. Ayrıca KİT'lerde çalışan 70 bin taşeron işçi kadro müjdesi bekliyor! Adalet Bakanlığına Bağlı Adli Tıp Kurumu taşeron kadro sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre 136 İşçi kadro hakkı elde etti. Taşeron işçilerin sözlü sınav sonuçları isim listesi haberimizde. Türkiye'nin farklı kurumlarında ve farklı pozisyonlarında istihdam etmekte olan taşeron işçiler için bilindiği üzere hükümet taşeron yasasını çıkardı. Buna göre yüz binlerce taşeron işçiye kadro verilecek. Peki çok kurum kadro alacak taşeron işçilerin isim listelerini yayımladı. Bilindiği üzere taşerona kadro başvuruları yapılmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kadro alacak taşeron işçilere ek ikramiye ödemesinin yapılacağı belirtilmekteydi. Taşeron işçiler kadroya geçmeleri ile birlikte ne kadarlık ikramiye prim maaş ödemesi alacaklarını merak ederken sonunda konu hakkında açıklama yapıldı.



2 NİSAN'A KADAR KADROYA GEÇİRİLECEK



2 Nisan'da ise çalışanlar topluca sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları askıya çıkartıldı. İşçiler, asılan listelere meraklı gözlerle tek tek bakarak isimlerini aradı. Belediye şirketinde kadrolu işçi statüsüne giren personelin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. Gop Kent A.Ş Genel Müdürü Tarkan Karahasanoğlu, "2 Nisan tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde bin 320 personelimizin tamamı istihdam edilecek" diye konuştu.



Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

İETT

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Taşerona kadro sınav sonuçlarını açıklayan bazı kurumlar

Sağlık Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dışişleri Bakanlığı

İŞKUR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Gaziosmanpaşa Belediyesi

Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu





BAKAN İKRAMİYE TUTARINI AÇIKLADI!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı ve yapılan açıklama da taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte aldıkları maaşın 1.5 katını ikramiye olarak alacaklarını belirtti. Buna göre ikramiye tutarları işçiden işçiye değişecek fakat ortalama işçiler maaşlarının 1.5 katını ikramiye olarak alacaktır.









Örneğin taşeron olarak istihdam ederken 2 bin lira maaş alan bir işçi bu tutarın 1.5 katını yani ortalama 3 bin liralık bir ikramiye ödemesi alacaktır. Yine diğer işçilerde ne kadarlık ikramiye ücreti alacaklarını hesaplamak için maaşlarını hesap makinesi aracılığı ile 1.5 katıyla çarparak hesaplayabilir.



Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp kurumlarında çalışan yüzlerce işti kadroya geçiş yapmak için sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemekteler. Bilindiği gibi 696 sayılı KHK hükümlerince Kamuda hizmet alım sözleşmesi ile görev alan taşeron işçiler kadroya geçiş yapmak ve kadro hakkı elde etmek için girmiş oldukları sözlü sınavdan sonuçlarının açıklanmasını beklemekteydi. Son dakika açıklamasıyla adaylara açıklanan sonuçların ardandan başarılı olan adayların isim listesi belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre 137 kişi sınava alındı. 136 kişi kadro hakkı elde etti. Türkiyenin ber çok ilindeki Adli Tıp kurumlarında çalışan güvenlik ve temizlik görevinde bulunan işçilerin sınav sonuç listesi belli oldu.



ADLİ TIP KURUMANDAN KADRO AÇIKLAMASI



Adli Tıp kurumundan yapılan açıklamaya göre sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak isteyen adayların 24 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren KHK hükümlerince ve 375 sayılı KHK'nin geçici 23. maddesi ve 24. maddesinin uygulanmasına ilişkin hükümler uyarınca 12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında sözlü sınav yapıldığı açıklanmıştı.



2 NİSAN TARİHİNDE KADROYA GEÇİRİLECEKLER



12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında yapılan sözlü sınavdan başarılı olan adaylar belli oldu. İsim listesinde isimleri bulunan adaylar 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile kadroya geçirilecekler.



Emniyet Genel Müdürlüğü taşeron olarak çalışan işçiler için yapmış olduğu kadro sınavı sonuçlarını açıkladı. Bilindiği gibi kadro sürecinde son aşamaya gelindi. 2 Ocak tarihinde başlayan başvurularda kadro hakkı bulunan adaylar tespit edilmişti. Adayların en çok tedirginlik yaşadığı sınav aşaması da tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide SARIEROĞLU, kadro sınavlarında adayların zorlanacağı bir sınav olmayacağını belirtilmişti. Başarılı olmak için 50 puan almak yeterli olacağı belirtilen sınavda başarılı olanlar kamu kurumlarına bağlı olarak görevlerine devam edecekler. Emniyet Genel Müdürlüğü yeni yaptığı açıklamada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkalığında çalışan işçilerin daha önce girmiş oldukları sınav sonuçlarını açıkladı.



KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI



Taşeron kadro sınavı 696 sayılı KHK kapsamında EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının alt işveren işçilerine yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığının online işlemler sayfasında T.C. kimlik numarası ad, soyad ve güvenlik kodu bilgilerini girilmesi ile sorgulama yapılması halinde sınav sonuçları öğrenilebilecek.



KİT'LERDE ÇALIŞAN 70 BİN TAŞERON İŞÇİ KADRO MÜJDESİ BEKLİYOR!



Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan taşeron işçiler kadro bekliyor. 70 Bin KİT çalışanı kadro müjdesinin ne zaman verileceğini merak ederken TÜRK-İş Sendikasından yeni bir açıklama geldi.



Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan binlerce işçi müjdeli bir haber bekliyor. Kadro düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından KİT çalışanları için Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı yeni bir çalışma yaparak Başbakan'a sunmuştu. Taşeron kadro düzenlenmesinde 70 bin KİT işçisinin ne zaman kadroya geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Yetmiş bin işçinin kadroya alınması hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Açıklama Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan geldi.



Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün ATALAY taşerona kadro düzenlemesini olumlu bularak destek verdiklerini belirtti. KİT çalışanlarının kadroya alınması gerektiğini belirtti.







Başkan Atalay, kamudaki taşeron işçiler için kadro düzenlemesinin bir hafta içinde tamamlanacağını ve KİT çalışanlarına kadro için yapılan çalışmanın ne durumda olduğunun bilinmediğini belirterek, hükümet yetkililerin KİT çalışanlarına Hazine kadro vereceği açıklamasına odaklanıldığını açıkladı. Hükümetten kapsama alınmayan KİT çalışanları için müjdeli haber beklediklerini belirtti.



Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün ATALAY yaptığı açıklamada " Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır." dedi.



4C STATÜSÜNDEN 4B'ye GEÇİŞ DÜZENLEMESİ



Çalışma Bakanı Jülide SARIEROĞLU, bu düzenlemenin başarı ile tamamlanması bizim için önemli diyerek yapılan işin gölgelenmemesini istedi. Ayrıca Bakan SARIEROĞLU 4C statüsünde bulunan çalışanlar için 4B statüsüne geçişinde düzenleme hazırlıklarının devam ettiğini aktardı. yakın bir zamanda bu çalışmanın detaylarının ilan edilmesi bekleniyor.



Taşeron İşçi Anlamı Nedir?



Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.



Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar.



Nedeni ise oldukça basittir:



Örneğin: Bir şirkette günde 1000 kişilik bir yemek için yemek firmasıyla anlaşılmaktadır. Normalde 1000 kişilik yemeği yapacak kadro 10-15 arası değişmektedir ve minimum asgari ücretten bu kişilerin şirkete maliyeti 13 Binden fazla olmaktadır. Ancak aynı iş taşeron firmaya verilirse daha az insan çalıştırılarak yine aynı işin yapılması hedeflenir. Yani 5-6 çalışan ve 7-8 bin TL gibi masraflarla işin altından kalkılmaya çalışılır. Bu durum firmaların yüksek kar amacıyla taşeron işçilerin haklarını nasıl gasp ettiklerini rahatça gözler önüne sermektedir.



KHK ile yolu açılan taşeron işçiler artık kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Kadro başvurularının ardından taşeron işçiler geçtiğimiz haftalarda yazılı sınav ve mülakata tabi tutuldular. Taşeron kadro sınav sonuçları açıklanması ile birlikte heyecan gittikçe artı. Milyonlarca taşeron işçi şimdi ise kadroya geçişte kesin listelerde isimlerin olup olmadığını araştırmaya başlıyor. Peki kadrolu taşeron işçi kesin isim listeleri yayınlandı mı? Liste isimlerine nasıl ulaşıbilir? Kadro sınav sonuçları nasıl itiraz edilebilir? 2 Nisan kadro süreci sona mı erecek? Taşeron işçiler kadro maaşı ikramiyesi ne kadar olacak? Maaşlar ne zaman verilecek? gibi bir çok soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri , alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Kurumlar sınav ve tüm süreçlerin ardından kadroya geçecek işçilerin listelerini ilan etmeye başladı. Listelerde isimlerini gören taşeron işçiler de büyük sevinç yaşadı. Kamu kurumları ve belediyeler kadroya geçecek çalışanların listelerini 31 Mart'a kadar ilan edecek. 2 Nisan'da ise çalışanlar topluca sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları askıya çıkartıldı. İşçiler, asılan listelere meraklı gözlerle tek tek bakarak isimlerini aradı. Belediye şirketinde kadrolu işçi statüsüne giren personelin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. Gop Kent A.Ş Genel Müdürü Tarkan Karahasanoğlu, "2 Nisan tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde bin 320 personelimizin tamamı istihdam edilecek" diye konuştu. İşte taşeron işçi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler...