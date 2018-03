Taşeron işçi kadro son dakika sınavları nasıl olacak? Kadrolu taşeron işçi kesin isim listeleri yayınlandı mı?

Taşeron kadro sınavları nasıl olacak? 2018 taşeron işçi kadro sınav soruları ve cevapları nasıl? Kadrolu taşeron işçi sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları itiraz süreci ne kadar sürecek? Kadroya geçiş sürecinde son durum nedir? sorusuna yanıt aranırken konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre belirtilen işçilerin hepsine kadro verileceği belirtildi. Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hiçbir taşeron işçinin kadro dışı kalmadığını belirtti.Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili kritik süreç devam ediyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularıyla başlayan süreç 3 Mart 2018 itibariyle, güvenlik soruşturmasından geçerek kadrolu olmasının önünde engel kalmadığı ilan edilen taşeron işçilerin sınavlarıyla sürüyoır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." dedi. İşte taşeron işçi kadro sınav sonuçları ve isim listeleri ile ilgili detaylar..



Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Sarıeroğlu taşeron işçilerin kadro geçişinde hiç bir işçinin kadro dışı kalmadığını belirtti.



Ülkemizde faaliyet göstermekte olan kurumlarda görev yapan taşeron işçiler bilindiği üzere taşeron yasası kapsamında kadro almaktadır. İşçiler taşerona kadro başvurularını gerçekleştirdi ve başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre adaylar şimdi taşeron sınavına hazırlanıyor.



Taşerona kadro sınavından 50 ile üzerinde puan alan adaylar kadroya geçecektir. Buna göre bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna önemli bir duyuru yapıldı ve belirtilen işçilerin hepsine kadro verileceği açıklandı.







TAŞERON SINAVI NASIL OLACAK?



Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan’a kadar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları işyerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Şartları karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek.



TAŞERON İŞÇİLER 90 GÜNDE KADROYA GEÇECEK



Bakan Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı. Takvimin işlemeye devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"Dünden beri kamuoyunda sınav sürecinin başladığına dair haberler var ama sınav süreçlerimiz çok daha önceden başladı. Örneğin biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumumuzda ilk sınavlarımızı 26 Şubat'ta yapmaya başladık. Çalışma Bakanlığı olarak da süreçlerimizi hızlı şekilde tamamlamaya da çalışıyoruz. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Aşama aşama sınav süreçlerimiz 81 ilimizde sürüyor. Biz Bakanlık olarak sözlü bir sınav yapmayı tercih ettik. Bu anlamda sınav sürecimizden sonra inşallah kadroya geçiş çalışmalarını 3 Nisan sabahına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."



HERKESE KADRO VERİLECEK!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da zorunlu sebeplerden dolayı (askerlik yaşının gelmesi) askere giden ve doğum izni alan işçilere de kadronun verileceği belirtildi. Bu sayede bu işçilerinde hakları devlet tarafından korunmuş olacaktır.







SINAV SORULARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından taşeron sınavı hakkında da önemli açıklamalar yapıldı. Buna göre Bakan Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere yapılacak olan sınavın meslekleri ile alakalı olduğu ve tüm soruların sadece mesleklerine göre olacağı aksi bir soru olduğu takdirde işçilerin kesinlikle itiraz etmesi gerektiği ve onların haklarının korunacağı belirtildi. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatının olduğu söylendi.



Bilindiği gibi taşeron düzenlemesinde kurumlar adaylara yazılı sınava aşamasına geldi. Adayların 50 puan alması ile kadro hakkını elde edecek. Çalışma ve Sosyal politikalar bakanı Jülide Sarıeroğlu kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan işçilerden tanıma uyanların hiç birinin kadro dışı kalmadığını aktardı. 1 milyon işçiyi yakından ilgilendiren bir çalışmanın 2 Ocak itibari ile başvuruları aldıklarını, sürecin çok büyük bir süreç olduğunu ve yakından takip ettikleri belirterek, tüm illerde bulunan İşkur ve SGK müdürlüklerinin ilk andan itibaren teyakkuz halinde olduğunu belirtti.



KİMSE KADRO DIŞI KALMADI!



Bakan Sarıeroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan ve taşeron tanımına uyan adaylardın hiç kimsenin kadro dışı kalmadığını belirterek, süreç hakkında yerelde gece gündüz binlerce adayın belge girişinin yapıldığını, KHK'nın tüm maddelerini okumayanların eleştiride haksızlık yaptığını belirtti.







"TEMENNİMİZ, SINAV SÜREÇLERİNİN DE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMESİ"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadroya geçiş süreciyle ilgili diğer bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını bildiren Sarıeroğlu, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." ifadesini kullandı.



Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan ve yoğunluğun yaşandığının altını çizen Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"Bakanlık olarak bizim temennimiz ilk andan itibaren insanların hayatına dokunan bu süreçlerin bu kadar önemli bir düzenlemeyi gölgeleyecek uygulamaların olmaması için büyük bir çaba sarf ettik. Bütün arkadaşlarımızla 81 ilde teyakkuz halinde tüm süreçlerin içerisindeydik. Allaha çok şükür ki çok büyük sıkıntılar, sorunlar yaşamadık. Temennimiz, bu sınav süreçlerinin de aynı titizlikle kamu kurum ve kuruluşlarımızda yürütülmesi. Bununla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Var olan olumlu havanın sonuna kadar devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili tüm aşamaları kurulan sistem üzerinden takip ettiklerini belirterek, dünkü Bakanlar Kurulunda da bu konuda bir bilgilendirme yaptıklarını söyledi.



"4C'LİLER EN KISA SÜREDE 4B'YE GEÇECEK"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak toplumun büyük bölümünü kapsayan önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ama taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin bunlardan en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bu işin başarıyla tamamlanması bizim için önemli. Kamuoyunda çok fazla bilgi kirliliği, çok fazla algı operasyonu gerçekleştirildi ama yaptığımız işi bunların hiçbiri gölgeleyemedi. Biz inşallah titizlikle yapacağız. Bu anlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu süreçleri yönetenlerin, hassasiyet ve titizliklerini en üst seviyede tutmaya devam etmeleri konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tekrar herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.Bakan Sarıeroğlu, kamuda 4C statüsündeki çalışanların 4B statüsüne geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin hazırlıklarının devam ettiğini bildirerek, bu düzenlemeyi de kısa süre içerinde ilan edeceklerini duyurdu.



TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşeron düzenlemesi için oluşturulan www.altisveren.gov.tr adresinde yer alan takvime göre, taşeron kadro sınavı 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında 20 günlük süreçte yapılacak. Başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, böylece kadrolu pozisyona geçiş sürecinin son aşaması olan taşeron sınavına katılmaya başladı.



TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Taşeron sınavına katılan işçiler de, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de yine bakanlığın hazırladığı takvimde belirtilmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takvime göre, taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 5 günlük süreçte açıklanması bekleniyor. Sınava giren adayların başarılı olması için en az 50 puan alması lazım.



SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ



Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.



İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişleri için oluşturulan komisyonların işçilere kendi alanlarıyla ilgili sorular sorduklarını belirterek, "Bu titizliği göstermeyenler varsa yapmış olduğumuz işi gölgeleyecek hiçbir işe izin vermeyeceğiz. Bu girişim içerisinde olanlarla ilgili gereğini yapacağız" dedi.



Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fidan Yazıcoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Kadınlar Buluşuyor’ programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili emekçilerin hayallerini gerçekleştirmek çok çalıştıklarını söyledi. Kadroya geçişle ilgili Kanun Hükmünde Kararname’nin 24 Aralık’ta çıkartıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Hasımsız bazı kesimler bilgi kirliliğiyle, algı operasyonlarıyla bu sürecin ilk başında dalga oluşturmaya çalıştılar. Ama bizim milletimizle muhabbetimiz tam AK Parti’nin bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarının her zaman teminatı olmuştur. Milletimize karşı hiçbir zaman dediğimizden farklı hiçbir durum içerisinde olmadık. Çok titiz, çok samimi bir çalışma gerçekleştirdik. Kapsam ile ilgili ifade ettiğimiz şey daha önce 6552 diye 2014 yılında bir yasal düzenleme yapılmıştı. Yeni bir kapsam düzenlemesini biz yapmadık. Genel bütçeyle düzenlenen personel çalıştırma ihalesi, daha önce taşeron ile ilgili sendika hakkı, toplu sözleşme hakkını 3 seneye çıkarma hakkında kullanılan kriterler neyse aynı kriterleri koyduk. Kamu ihale kanunlarında karayolları işçilerinin kadroya geçişlerinde kullanılan kriterlerle aynı kriterler, bu anlamda yaşanan tartışmalar teknik bir konu olduğu için bilgi eksikliğinden olduğunu düşünüyorum" dedi.



"Kadro dışı hiç kimse yok"

Kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarda taşeron çalışmanın tanımına uyan hiç kimsesinin kadro dışı kalmadığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Şuanda kadroya geçişte işçiler sürecin içerisindeler. 2 Ocak’tan itibaren başlayan aşamalardan geçmektedir. 2 Ocak’ta biz bir genelge yayımladık. Çalışma usul ve esaslarımızı yayımladık. Süreci tavsiye niteliğinde oluşturduk. Çok şükür başvurularımızı aldık. Bir sistem kurduk. Bu süreç çok büyük bir süreç, 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili 81 ilde çalışma il müdürlerim, İş-Kur il müdürlerim, SGK müdürlerim ve tüm müdürlüklerimizdeki personellerimiz sürecin başlatığı andan itibaren teyakkuz halinde. Her şeyi çok yakından takip ediyoruz. Bir sistem kurduk. Tespit komisyonlarındaki arkadaşlarımız çalışıyorlar ama bizde bu sistem üzerinden sürecin sağlıklı gidip gitmediğini kontrol ediyoruz. Başvuru yapan herkes bütün bilgileriyle, dilekçeleriyle, vermiş oldukları belgelerle birlikte şuanda sistemimize girilmiş durumda. Biz süreci takip ediyoruz. Tabii bu KHK’yı açıp başından sonuna kadar tam olarak okumayanlar algılarla iş yapmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar, verilen emeğe de haksızlık ediyorlar. Çok emek verildi. Sadece üst düzeyde değil, yerelde de arkadaşlarımız komisyonlarda çalışanlar gece gündüz binlerce belgenin girişlerini yaptılar. Herkesin adil şekilde, içine sinecek şekilde faydalanması için sağlıklı bir sürecin yürütülmesine katkı sağladılar."



"Sınavlarda titizlik göstermeyenlere gereğini yapacağım"



Kadroya geçişle alakalı sınavlar yapıldığını, şuana kadar sınavlarla alakalı olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirten Sarıeroğlu, "Bizim çok ciddi olarak bununla ilgili mekanizmalarımız devrede. Bu konuyla alakalı dün duyurumuzu yaptık. Bazı kesimler, bu konunun büyüklüğünü kabul etmekte zorlananlar, bu işin yapılmış olmasını hazmetmekte zorlananlar ve verilen emeği bilmeyenler diyeceğim, çünkü bu iş kolay değil, 1 milyon kişinin işini tek bir merkezden yapmıyoruz. Bakanlıklardan il müdürlüklerine, hastanelere, hizmet merkezlerine kadar her yerde şuan bir hareket var. Biz oraların hepsini kontrol altında tutuyoruz. Bir yerden bir sorun geldiği zaman ben bizzat arayıp soruyorum. Dün bir iddia ortaya atılmış. Araştırdık. Kesinlikle sınavlarımızda şuana kadar gelen bilgilere göre kendi alanlarıyla ilgili soru sorma konusunda komisyonlarımız bir titizlik içerisindeler. Ama bu titizliği göstermeyenler varsa, tekrardan söylüyorum yapmış olduğumuz işi gölgeleyecek hiçbir işe izin vermeyeceğiz. Bu girişim içerisinde olanlarla ilgili gereğini yapacağız. Bu işi gerçekten önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu iş için ilk günden beri tavrını, kararlılığını ortaya koydu. Bununla alakalı en ufak bir sıkıntılı sürece izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.