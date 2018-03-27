Taşeron işçi son dakika kadro sınav sonuçları Kadroya geçiş yapan taşeron işçilerin kesin isim listeleri

Taşeron işçi kadro sınav sonuçları açıklandı mı? Kadroya geçiş yapan taşeron işçilerin kesin isim listeleri erişime açıldı mı? Taşeron işçilere maaşı ne kadar olacak ikramiyeleri ne zaman verilecek? soruların yanıtları milyonlarca taşeron işçi tarafından araştırılan konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere verilecek olan maaş ikramiye tutarını açıkladı. Ayrıca KİT'lerde çalışan 70 bin taşeron işçi kadro müjdesi bekliyor! Adalet Bakanlığına Bağlı Adli Tıp Kurumu taşeron kadro sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre 136 İşçi kadro hakkı elde etti. Taşeron işçilerin sözlü sınav sonuçları isim listesi haberimizde. Türkiye'nin farklı kurumlarında ve farklı pozisyonlarında istihdam etmekte olan taşeron işçiler için bilindiği üzere hükümet taşeron yasasını çıkardı. Buna göre yüz binlerce taşeron işçiye kadro verilecek. Peki çok kurum kadro alacak taşeron işçilerin isim listelerini yayımladı. Bilindiği üzere taşerona kadro başvuruları yapılmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kadro alacak taşeron işçilere ek ikramiye ödemesinin yapılacağı belirtilmekteydi. Taşeron işçiler kadroya geçmeleri ile birlikte ne kadarlık ikramiye prim maaş ödemesi alacaklarını merak ederken sonunda konu hakkında açıklama yapıldı. İşte taşeron işçi kadro sınav sonuçları ve kesin isim listeleri ile ilgili detaylar...



BAKAN İKRAMİYE TUTARINI AÇIKLADI!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı ve yapılan açıklama da taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte aldıkları maaşın 1.5 katını ikramiye olarak alacaklarını belirtti. Buna göre ikramiye tutarları işçiden işçiye değişecek fakat ortalama işçiler maaşlarının 1.5 katını ikramiye olarak alacaktır.



Örneğin taşeron olarak istihdam ederken 2 bin lira maaş alan bir işçi bu tutarın 1.5 katını yani ortalama 3 bin liralık bir ikramiye ödemesi alacaktır. Yine diğer işçilerde ne kadarlık ikramiye ücreti alacaklarını hesaplamak için maaşlarını hesap makinesi aracılığı ile 1.5 katıyla çarparak hesaplayabilir.



Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp kurumlarında çalışan yüzlerce işti kadroya geçiş yapmak için sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemekteler. Bilindiği gibi 696 sayılı KHK hükümlerince Kamuda hizmet alım sözleşmesi ile görev alan taşeron işçiler kadroya geçiş yapmak ve kadro hakkı elde etmek için girmiş oldukları sözlü sınavdan sonuçlarının açıklanmasını beklemekteydi. Son dakika açıklamasıyla adaylara açıklanan sonuçların ardandan başarılı olan adayların isim listesi belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre 137 kişi sınava alındı. 136 kişi kadro hakkı elde etti. Türkiyenin ber çok ilindeki Adli Tıp kurumlarında çalışan güvenlik ve temizlik görevinde bulunan işçilerin sınav sonuç listesi belli oldu.



ADLİ TIP KURUMANDAN KADRO AÇIKLAMASI



Adli Tıp kurumundan yapılan açıklamaya göre sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak isteyen adayların 24 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren KHK hükümlerince ve 375 sayılı KHK'nin geçici 23. maddesi ve 24. maddesinin uygulanmasına ilişkin hükümler uyarınca 12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında sözlü sınav yapıldığı açıklanmıştı.



2 NİSAN TARİHİNDE KADROYA GEÇİRİLECEKLER



12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında yapılan sözlü sınavdan başarılı olan adaylar belli oldu. İsim listesinde isimleri bulunan adaylar 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile kadroya geçirilecekler.



Emniyet Genel Müdürlüğü taşeron olarak çalışan işçiler için yapmış olduğu kadro sınavı sonuçlarını açıkladı. Bilindiği gibi kadro sürecinde son aşamaya gelindi. 2 Ocak tarihinde başlayan başvurularda kadro hakkı bulunan adaylar tespit edilmişti. Adayların en çok tedirginlik yaşadığı sınav aşaması da tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide SARIEROĞLU, kadro sınavlarında adayların zorlanacağı bir sınav olmayacağını belirtilmişti. Başarılı olmak için 50 puan almak yeterli olacağı belirtilen sınavda başarılı olanlar kamu kurumlarına bağlı olarak görevlerine devam edecekler. Emniyet Genel Müdürlüğü yeni yaptığı açıklamada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkalığında çalışan işçilerin daha önce girmiş oldukları sınav sonuçlarını açıkladı.



KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI



Taşeron kadro sınavı 696 sayılı KHK kapsamında EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının alt işveren işçilerine yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığının online işlemler sayfasında T.C. kimlik numarası ad, soyad ve güvenlik kodu bilgilerini girilmesi ile sorgulama yapılması halinde sınav sonuçları öğrenilebilecek.



KİT'LERDE ÇALIŞAN 70 BİN TAŞERON İŞÇİ KADRO MÜJDESİ BEKLİYOR!



Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan taşeron işçiler kadro bekliyor. 70 Bin KİT çalışanı kadro müjdesinin ne zaman verileceğini merak ederken TÜRK-İş Sendikasından yeni bir açıklama geldi.



Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan binlerce işçi müjdeli bir haber bekliyor. Kadro düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından KİT çalışanları için Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı yeni bir çalışma yaparak Başbakan'a sunmuştu. Taşeron kadro düzenlenmesinde 70 bin KİT işçisinin ne zaman kadroya geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Yetmiş bin işçinin kadroya alınması hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Açıklama Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan geldi.



Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün ATALAY taşerona kadro düzenlemesini olumlu bularak destek verdiklerini belirtti. KİT çalışanlarının kadroya alınması gerektiğini belirtti.



Başkan Atalay, kamudaki taşeron işçiler için kadro düzenlemesinin bir hafta içinde tamamlanacağını ve KİT çalışanlarına kadro için yapılan çalışmanın ne durumda olduğunun bilinmediğini belirterek, hükümet yetkililerin KİT çalışanlarına Hazine kadro vereceği açıklamasına odaklanıldığını açıkladı. Hükümetten kapsama alınmayan KİT çalışanları için müjdeli haber beklediklerini belirtti.



Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün ATALAY yaptığı açıklamada " Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır." dedi.



4C STATÜSÜNDEN 4B'ye GEÇİŞ DÜZENLEMESİ



Çalışma Bakanı Jülide SARIEROĞLU, bu düzenlemenin başarı ile tamamlanması bizim için önemli diyerek yapılan işin gölgelenmemesini istedi. Ayrıca Bakan SARIEROĞLU 4C statüsünde bulunan çalışanlar için 4B statüsüne geçişinde düzenleme hazırlıklarının devam ettiğini aktardı. yakın bir zamanda bu çalışmanın detaylarının ilan edilmesi bekleniyor.

