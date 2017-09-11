Taşeron işçilere kadro son dakika haberleri (Taşeron işçiye kadro var mı?)

Taşeron işçilerin kadro heyecanı devam ediyor! Uzun süredir gündemden düşmeyen taşeron işçiye kadro var mı? sorusuna Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan açıklama geldi. Özel şirketlerde ve kamu kurumlarda çalışanların bazıları kadrolu bazıları kadrolu olmadan çalışmaktadır. Kadro sahibi olanlar ve olmayanların çalışma şartları ve maaşları değişiklik göstermektedir. Fransızca bir kelime olan taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Taşeron işçiler kadro ile ilgili yapılan resmi açıklamaları yakından takip ederler. Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında bu konuya değindi. Programda kendisine kamuda çalışan taşerona işçilerin kadroya alınması yönünde gelen soruya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçilerin hakları konusunda temel iyileştirmelere gittiklerinin altını çizdi. Referandum sonrasında yapılacak açıklamalar heyecanla beklenirken, kabine değişikliğinin ardından bu heyecan daha da arttı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir konuşması sırasında konu ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. Kadro isteyen 800 bin işçi, Sarıeroğlu’nun yakın zamanda konu ile ilgili bir açıklama yapmasını bekliyordu. Esas uzun açıklamayı Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptı. Ağbal, "Çalışma Bakanlığı'nın çalışmaları yakın zamanda ortaya çıkacak. Çok uzak olmayan vadede çalışmaların sona geleceğini düşünüyorum" dedi. Taşeron işçilerin kadroya alımı ile ilgili son dakika gelişmelerini bu haberimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

NACİ AĞBAL’DAN AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı son açıklamada taşerona kadro konusunda şu ifadelere yer vermişti:

"Kendilerinin bir beklentileri var; buradaki sistemin değiştirilmesi ve işverenin aradan çıkarılarak kamuya doğrudan doğruya hizmet vermek istiyorlar. Bu konuda geçmişte Maliye ve Çalışma Bakanlığı olarak uzun süre çalışmalar yaptık. Aslında ilk çalışmaya başladığımız zaman çok basit görülmüştü ama sonra işin içine girince gördük ki her bir alımda, her bir hizmette sözleşmeler birbirinden çok farklı. Yani standart bir model yok, standart bir uygulama yok veya sözleşmedeki durumla fiili durum birbirinden farklı, farklı hizmet verme biçimleri, farklı hizmet verme süreleri var. Hizmet veren kişilerin sözleşmedeki konumları da farklı.

Onun için bu çalışma aylarca sürdü. Hatta burada asıl iş, yardımcı iş konusu vardı. Açık söyleyeyim; işin içinden çıkamadık, yani asıl iş nerede başlar, yardımcı iş nerede başlar, onu da kestiremedik. En sonunda onun için 'bunun içinden çıkılması mümkün değil, bütün arkadaşlarımız bakımından bu çalışmayı yapmamız gerekir.' dedik. O dönemde aslında sözleşmeli modele dayanan bir modeli de kamuoyuyla paylaştık, bunu geçmişte yaptık. Şimdi arkadaşlarımız, Çalışma Bakanlığımız özellikle bu konuda önceki yapılan çalışmaları da dikkate almak suretiyle çalışma yapıyor, biz de Maliye Bakanlığı olarak bu çalışmaların içindeyiz. Toplumun geniş bir beklentisi olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili artık bir somut noktaya da gelinmesi gerekiyor. Çok uzak olmayan bir vadede bu çalışmaların sona geleceğine inanıyorum ve vatandaşlarımızın, bu kardeşlerimizin bu meselesini de inşallah tatlıya bağlayacağız."

GÖZLER YENİ BAKANA ÇEVRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Binali Yıldırım daha sonra yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Yeni kabinenin oluşmasıyla beraber 6 bakanın görevi değişti, 5 yeni isim kabineye girdi. Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Böylece 26 yıl sonra ikinci kez bir kadın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı makamına geldi. Sarıeroğlu'nun en fazla mesai harcayacağı konuların başında taşeron işçilerin kadro talebi geliyor. Kadro isteyen 800 bin işçinin gözü kulağı, Sarıeroğlu'nda. Bakan Sarıeroğlu'nun yapacağı güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

EKONOMİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten taşerona kadro konusunda açıklama geldi. Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada taşerona kadro çalışmalarına ve taşeron işçilere son dönemlerde verilen haklara değindi. İşte o açıklama. Programda kendisine kamuda çalışan taşerona işçilerin kadroya alınması yönünde gelen soruya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçilerin hakları konusunda temel iyileştirmelere gittiklerinin altını çizdi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, söz konusu iyileştirmeler arasında sözleşme süresinin 3 yıla çıkartılması, kıdem tazminatı ve ücretlerin garanti altına alınması gibi konu başlıklarının yer aldığını dile getirerek, "Aile yardımından tutun tatil konusuna kadar kadrolu işçilerin sahip olduğu hemen hemen bütün haklarını kanunla garanti altına aldık. Dolayısıyla hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık." dedi.

Konu üzerinde tekrar çalışılacağını ifade eden Şimşek, gelecek bir yılda vatandaşa dokunan alanlardan temel reformlara kadar bütün konularda ilerleme sağlanacağını kaydetti.

FARUK ÖZLÜ'DEN TAŞERON AÇIKLAMASI

Meclis Genel Kurulu'nda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özlü, taşeron işçilerin merakla beklediği kadro konusunda önemli açıklama yaptı. 2 alternatifin hazırlandığını, birine karar vereceklerini söyledi.

Meclis Genel Kurulu'nda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özlü, taşeron işçilerin merakla beklediği kadro konusunda önemli açıklama yaptı. Özlü, taşeron işçilerle ilgili kadro konusuna ilişkin soruya, "Bu konuda bir çalışma yaptı hükümetimiz. İki alternatif gündemde, Bakanlar Kurulu'na sunum yapıldı, bunlardan birisine karar vereceğiz" yanıtını verdi. Ancak Bakan Özlü, bu alternatiflerin ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Bakanlar Kurulu'nda verilecek kararın ardından düzenlemenin detaylarının kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Kadro düzenlemesinin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor..

MİLİİ EĞİTİM BAKANINDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Taşeronla ilgili Başbakanımızın talimatı var. Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Devlet Personel Başkanlığımız üzerinde çalışıyor. İnşallah tamamlandığında milletimizin huzuruna gelecek. Halka ne söz verdiysek mutlaka yerine gelmiştir ama orada bir zamanlama problemi vardı. O da inşallah Maliye ve Çalışma bakanlıklarının ortak çalışmasıyla çözümlenecektir diye düşünüyorum. Biz, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olmanın, bu milleti en iyi şekilde yönetmenin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Her şeyi istişareli yapacaksınız. Kendi başınıza doğruyu bile yapsanız istişareden uzakta yapmışsanız mutlaka hata yapma ihtimaliniz artıyor. AK Parti, bugüne kadar diğerlerine kıyasla en az hatayla bugüne kadar gelmişse, milletin teveccühünü ve desteğini alıyorsa bunda en büyük pay, milletle beraber yürümesidir, istişareden hiç bir zaman ayrılmamasıdır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TAŞERON AÇIKLAMASI

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron işçi meselesi için talimatların verildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili, “Aynı şekilde işçiler ve taşeronlar konusunda sayın Başbakan’ın da ifade ettiği gibi talimatlar verildi. O süreci de yakından takip edeceğiz.” dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak." dediği taşeron işçileri sevindiren açıklamayı Ankara’da, "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde konuşurken yapmıştı. Başbakan Yıldırım, taşeron ve 4C sorununun çözümü için talimat verdiğini duyurmuştu. İşte Başbakan Yıldırım’ın o konuşması:

"Salona girdiğimizden beri geçici orman işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda taleplerinizi sağır sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir şekilde en yüksek perdeden burada huzurumda ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdi bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil çözmektir. Türkiye’de mevsimlik işçi geçici işçi taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla populizm yapmadık. Ümit verip arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz bunun çözümünün kolay bir iş olmadığını da biliyoruz. Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz bu sorunları çözmek için gereken talimatları verdim çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık bundan sonra da bırakmayız."

TAŞERON NE DEMEK?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık birçok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Nedeni ise oldukça basittir: