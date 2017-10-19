(Taşeron işçilere kadro verilmesi) Bozdağ: Yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması) Dünkü görüşmelerin çok yapıcı bir ortamda geçtiğini Dışişleri yetkilileri açıkladı. Ben de özel bilgi aldım. Olumlu bir havada geçti, taraflar birbirini gayet iyi anladı. Birbirine vermek istediği mesajları çok net verdiler ve yapıcı ortamda geçen görüşmeler sonunda her iki taraf da edindikleri kanaati hükümetleriyle paylaşmak üzere ayrıldılar. Türkiye'den dönen ABD yetkilileri bunu Dışişleri yetkilileriyle, ilgililerle paylaşacaklar ve sonucunu beraber göreceğiz. Ben bu sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğine inanıyorum. İki ülke halklarının da aleyhine olan bir süreçtir ve doğru da haklı da bir karar değildir."

"(Irak güçlerinin Kerkük'e askeri operasyonu) Kuzey Irak bölgesel yönetimi, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak tabirinin tam hayata geçtiği bir örneği yaşıyor. Hep beraber görüyoruz, orada bölgeyi ateşe atan, istikrarsızlığa atan, pek çok kaosa yol açacak sonuçlar doğuran adımları atan onlar oldu. Bu gelişmeler yarın hangi seyri takip edecek, hep beraber göreceğiz. Biz Türkiye olarak şunu söylüyoruz. Kerkük, Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde, anayasal düzeni ve siyasal birliği içerisinde değerlendirilmelidir ve Türkiye bu değerlendirmeye destek vermektedir."

"Kerkük'te Araplar, Türkmenler, Kürtler yaşıyor ve Kerkük kadim bir Türkmen şehri olarak biliniyor. Öyleyse Kerkük'ün bu demografik yapısını koruyan, gözeten bir yaklaşımın mutlaka orada hayata geçirilmesi ve korunması lazım. Türkiye PKK terör örgütünün, bölgede etki alanı kurması ve orada söz sahibi olmasına dönük atacağı her adımın şiddetle karşısındadır ve Türkiye bu adımlar karşısında çok sert tutumlar alacağını daha önce defalarca açıklamıştır. Terör örgütünün orada etki alanı oluşturmasını bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Kimsenin de bizim buna rıza göstermemizi bekleme hakkı yoktur."

"(Irak'ın kuzeyine yönelik yaptırımlar) Her türlü opsiyon, o bölgedeki gelişmelere karşı bizim masamızdadır. Daha önce de açıkladık. Hangi adıma öncelik verilecek, hangisi sonraya bırakılacak, bunu şartlar tayin edecektir. Hangi olay gelişirse, bizim o olay karşısında uygulayacağımız bir planımız var, onu devreye sokacağız."

"(AK Parti'de değişim süreci) Ben şunu hep söylüyorum; halkın ortaya çıkan iradesine kim kulağını tıkarsa ,oradan kendisi seçim zamanı da zarar görür, başka zamanlarda da sıkıntıya uğrar. Onun için halkın iradesine kulak tıkamamak lazım. Arkadaşlarımızın bu değerlendirmelerini sağlıklı yapmasını, bu değişim iradesine uygun hareket etmesini bekliyorum."