Taşeron işçilerin devlet kadrosuna geçişi nasıl olacak 2018 taşerona kadro verilecek mi

Taşeron işçilerin kadroya alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu 2018 yılı için yeni düzenlemeler yapıldığı ve yakın zamanda kamuyla paylaşılacağını belirti. Alınan son dakika bilgisine göre, 817 bin taşeron işçiye kadro çalışmasında sona yaklaşıldı. Taşeron işçiler yeni dönemde devletin elemanı olacak. Maaşları, emeklilik hakları, tazminatları garantiye alınacak. Kamuda taşeron şirketlerin elemanı olarak görev yapan 817 bin civarında işçiye kadro müjdesi hayata geçiyor. Çalışmalar tamamlanmak üzere, düzenleme için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Taşeron işçilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Düzenlemeye göre, Taşeron çalışanlar ile bir 'özel hukuk sözleşmesi' yapılacak. Böylece taşeron işçiler, kamuda özel statülü sözleşmeli personel ya da 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna geçmiş olacak.

PERFORMANS ÖNEMLİ

Taşeron çalışanlar ile bir 'özel hukuk sözleşmesi' yapılacak. Böylece taşeron işçiler, kamuda özel statülü sözleşmeli personel ya da 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna geçmiş olacak. - Sözleşmeler 3'er yıllık olacak. Çalışan ile sözleşme yapılmasında ve yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak. ÇAKILI KADRO - Düşünülen konular arasında, Kamu İhale Kurumu ya da Maliye Bakanlığı bünyesinde bir birim oluşturularak taşeron işçilerin buraya bağlanmaları var. Buna alternatif olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir kamu şirketi kurulması da düşünülüyor. Ancak bunlar konusunda henüz karar verilmedi.





Taşeron çalışanların patronu devlet olacak. Böylece maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına garanti gelecek. Aynı zamanda hepsi diğer kamu görevlileri gibi memur sendikalarına üye olabilecek. Bu arada kadro çakılı olacak.

Kadro çalışmaları sırasında öne çıkan bir başka görüşe göre ise asıl işi yapmayan (temizlik, yemek, güvenlik gibi) elemanlarla sözleşme yapılması, imza yetkisini kullanan, ve asıl işi yapan personelin ise kadroya geçirilmesi de alternatifler arasında. Bunlar için bir sınav yapılması da masada.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek taşeron işçilerin kadroya alımı ile ilgili çalışmalar bu yıl tamamlanacağını belirti. Maliye Bakanlığı çalışmaları tamamladı, EKK'ya sundu, Çalışma Bakanlığı'nın da çalışmaları hazır. Yakın zamanda değerlendirilir. Kamuya hizmet veren kardeşlerimizi rahat olsun, biz zaten bir çok sorunlarını çözdük.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Taşeron işçilere yönelik düzenleme) Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere yönelik düzenleme konusunda çalıştıklarını belirterek, "Olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi. Sarıeroğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda iş hayatıyla ilgili meseleleri gündeme alma fırsatımız oldu. Görüişmelere KESK ve TOBB da katıldı. Çalışma hayatı ve iş hayatımızın yüzde 80'inin temsil edildiği bir toplantı oldu. Buraya gelip de taşeron konusunu konuşmamak olmazdı. Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili bakanlıklarımız bir çalışma yürütüyor. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve taşeron olarak çalışanları statülerini kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar alternatiflerle tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda Bakanlar Kuruluna sonra da Ekonomi Koordinasyon Kuruluna gelecek."

Taşerona kadro konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama taşeron işçileri umutlandırırken, kadro konusunda sonbaharda adım atılacağı şeklinde yorumlandı.

YENİ TAŞERON ALIMLARI YOLDA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ personel alımları konusunda yaptığı açıklamada, taşeron işçi alımı yapılacağını belirtti. 46 bin 500 personel alımı yapılacağını ifade eden Bakan Akdağ, bu alımların 16 bin 500'ünün sağlık personeli, 13 bininin doktor, 17 bininin ise şirket personeli olacağını ifade etti. Ancak henüz bu alıma dair ilan yayımlanmadı.







KAMUDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Kamuda çalışan taşeron işçilerin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin karşısına işçi tarafını temsilen çıkan Türk-İş görüşmelerde yüzde 18 zam istedi, ayrıca 2018 yılı için enflasyona artı 4 puan zam talebinde bulundu. Bu süreçte işçilerin maaşlarına iyileştirme talebi içeren maddeleri de hükümetin önüne süren Türk-İş teklifinde maaşı 2 bin 200 TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 400 TL, 2 bin 200 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine ise 200 TL iyileştirme yapılması istendi. Sendika; 2 bin 500 TL ile 2 bin 850 TL arasında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine ise 100 TL artış istedi. Toplu sözleşme görüşmelerinde seyyanen zam konusuna da yer veren Türk-İş, yılın beşinci ayı içine bir defaya mahsus olmak üzere denge ödeneği olarak bin TL ödenmesini istedi. Yine sosyal yardım olarak ise 400-500 TL'lik ödeme, yemek parası ve giyim yardımı da talep edildi. Hükümetle yapılan görüşmeler sonucunda 3 Temmuz 2017 tarihinde toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldı ve Çankaya Köşkü'nde düzenlenen imza töreni ile uygulamaya konuldu. Yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren görüşmeler sonucunda Başbakan Binali Yıldırım kamu işçilerine verilecek zamları duyurdu. Başbakan Yıldırım'ın açıklamlarından satır başları şu şekilde oldu:

* Kamu işçileri adına bu görüşmeleri yürüten Türk-İş Başkanı ve heyeti, Çalışma Bakanı ve Maliyer Bakanları çok büyük gayret gösterdiler. Onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gelen talepler azami oranda karşılanmaya çalışılmıştır.

* Bu toplu iş sözleşmesi 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyor. 2017 yılı için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mütabakata varılmıştır.

* 2018 yılında ise yüzde 3,5+3,5 zam oranı belirlendi. Bununla beraber ek ödenek bir defaya mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltildi.

* Bürüt çıplak ücreti 3000 liranın altında olan işçilere zam oranı dışında 90 TL ek zam yapıldı.

* Yeni düzenleme ile memur ile işçi arasındaki taban ücret eşitlendi. Aradaki fark kaldırılmış oladu. Böylece en düşük işçi maaşı, en düşük memur maaşının altında kalmayacak.

TAŞERON KONUSUNDA İKİ ALTERNATİF GÜNDEMDE

Meclis Genel Kurulu'nda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, taşeron işçilerin merakla beklediği kadro konusunda önemli açıklama yaptı. Özlü, taşeron işçilerle ilgili kadro konusuna ilişkin soruya, "Bu konuda bir çalışma yaptı hükümetimiz. İki alternatif gündemde, Bakanlar Kurulu'na sunum yapıldı, bunlardan birisine karar vereceğiz" yanıtını verdi. Ancak Bakan Özlü, bu alternatiflerin ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi.