Taşeron işçilerin kadroya alımı için Başbakan'dan flaş açıklama! Başbakan Binali Yıldırım: (Taşeron işçiye kadro) Çalışmalar, çeşitli alternatifler dikkate alınarak, tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz, bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek.