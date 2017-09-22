Taşeron işçilerin kadroya alımı için Başbakan'dan flaş açıklama!
Başbakan Binali Yıldırım: (Taşeron işçiye kadro) Çalışmalar, çeşitli alternatifler dikkate alınarak, tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz, bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım: (Taşeron işçiye kadro) Çalışmalar, çeşitli alternatifler dikkate alınarak, tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz, bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek.
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