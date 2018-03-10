Taşeron son dakika kadro sınav sonuçları kesin listeler Kadrolu taşeron işçi maaşı ve ikramiye tutarları



Taşeron sürekli işçi kadrosuna geçişte sınav süreci devam ederken yeni son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Taşeron işçi kadro sınav soruları nasıl? Taşeron işçi kadro sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Taşeron işçi sözlü ve mülakat sınavları nasıl olacak? Kesin listeler ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtları merak ediliyor. Süreci değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili kritik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı. Taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularıyla başlayan süreç 3 Mart 2018 itibariyle, güvenlik soruşturmasından geçerek kadrolu olmasının önünde engel kalmadığı ilan edilen taşeron işçilerin sınavlarıyla sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." dedi. İşte taşeron işçi son dakika kadro sınav süreci ve Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan gelen son açıklama...



TAŞERON İŞÇİLER 90 GÜNDE KADROYA GEÇECEK



Bakan Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı. Takvimin işlemeye devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"Dünden beri kamuoyunda sınav sürecinin başladığına dair haberler var ama sınav süreçlerimiz çok daha önceden başladı. Örneğin biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumumuzda ilk sınavlarımızı 26 Şubat'ta yapmaya başladık. Çalışma Bakanlığı olarak da süreçlerimizi hızlı şekilde tamamlamaya da çalışıyoruz. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Aşama aşama sınav süreçlerimiz 81 ilimizde sürüyor. Biz Bakanlık olarak sözlü bir sınav yapmayı tercih ettik. Bu anlamda sınav sürecimizden sonra inşallah kadroya geçiş çalışmalarını 3 Nisan sabahına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."







"TEMENNİMİZ, SINAV SÜREÇLERİNİN DE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMESİ"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadroya geçiş süreciyle ilgili diğer bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını bildiren Sarıeroğlu, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." ifadesini kullandı.



Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan ve yoğunluğun yaşandığının altını çizen Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"Bakanlık olarak bizim temennimiz ilk andan itibaren insanların hayatına dokunan bu süreçlerin bu kadar önemli bir düzenlemeyi gölgeleyecek uygulamaların olmaması için büyük bir çaba sarf ettik. Bütün arkadaşlarımızla 81 ilde teyakkuz halinde tüm süreçlerin içerisindeydik. Allaha çok şükür ki çok büyük sıkıntılar, sorunlar yaşamadık. Temennimiz, bu sınav süreçlerinin de aynı titizlikle kamu kurum ve kuruluşlarımızda yürütülmesi. Bununla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Var olan olumlu havanın sonuna kadar devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



"4C'LİLER EN KISA SÜREDE 4B'YE GEÇECEK"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak toplumun büyük bölümünü kapsayan önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ama taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin bunlardan en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bu işin başarıyla tamamlanması bizim için önemli. Kamuoyunda çok fazla bilgi kirliliği, çok fazla algı operasyonu gerçekleştirildi ama yaptığımız işi bunların hiçbiri gölgeleyemedi. Biz inşallah titizlikle yapacağız. Bu anlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu süreçleri yönetenlerin, hassasiyet ve titizliklerini en üst seviyede tutmaya devam etmeleri konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tekrar herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.Bakan Sarıeroğlu, kamuda 4C statüsündeki çalışanların 4B statüsüne geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin hazırlıklarının devam ettiğini bildirerek, bu düzenlemeyi de kısa süre içerinde ilan edeceklerini duyurdu.



TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşeron düzenlemesi için oluşturulan www.altisveren.gov.tr adresinde yer alan takvime göre, taşeron kadro sınavı 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında 20 günlük süreçte yapılacak. Başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, böylece kadrolu pozisyona geçiş sürecinin son aşaması olan taşeron sınavına katılmaya başladı.



TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Taşeron sınavına katılan işçiler de, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de yine bakanlığın hazırladığı takvimde belirtilmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takvime göre, taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 5 günlük süreçte açıklanması bekleniyor. Sınava giren adayların başarılı olması için en az 50 puan alması lazım.



SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ



Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.



İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.



TAŞERON KADRO SINAVI HANGİ KURUMLAR TARAFINDAN YAPILDI?



Kadro sınavı ile sürecin devam ettiği taşeronda, bazı kurumların sınav süreci devam ederken bazı kurumlarda ise işlemler tamamlanıyor. Kendi alanlarından sınava giren işçi adayları, taşeron kadro sınav sonuçlarına göre kadroya alınacak.



Taşeronların kadrolaşma süreci devam ediyor. Bir milyon civarında işçinin kadroya geçmek için gözünü diktiği taşeron sınavları ardından sürecin büyük bir kısmı tamamlanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için oluşturduğu 'ww.altisveren.org' internet sitesinde yer alan takvimde belirtilen tarihte sonuçlar neticelenecek.







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için oluşturduğu “ww.altisveren.org” internet sitesinde yer alan takvime göre taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart – 31 Mart 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.



SINAVLAR DEVAM EDİYOR



Darıca Belediyesi taşeron çalışan işçilerin kadroya girebilmelerinin önünü açan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ardından kadroya geçiş sınavlarına başladı.



Taşeron işçilerin çalıştıkları yerin kadrosuna girebilmelerinin önünü açan KHK’nın ardından Darıca Belediyesi kadroya geçiş sınavlarına başladı. 585 işçi, sınav kurulunun hazırladığı sorularla 10 Mart Cumartesi gününe kadar, Darıca Belediyesi’nde kadrolu olarak çalışabilmek için ter dökecek.



Sınava girecek işçilere başarılar dileyen Başkan Karabacak, “24 Aralık 2017’de Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin ardından taşeronda çalışan işçilerimizin sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerini aldık. Güvenlik soruşturmasının ardından, tüm işçi kardeşlerimizi yaptıkları işe göre sınava tabi tutuyoruz. İşçi kardeşlerimizde kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan var. Darıca Belediyesi’nde de gerekli şartları sağlayan 585 işçi kardeşimiz kadroya geçebilmek için sınavlara giriyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun ”dedi.



TAŞERON KADRO SINAVI TAMAMLANIYOR



Taşeron sınavı belirlenen tarihte başlarken, bazı kurumlarda ise henüz başlamadı. İşte, taşeron kadro sınavını tamamlayan ilk kurumlar;



Kahramanmaraş’ın Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, taşeronda çalışan 55 işçinin kadroya alındığını söyledi.



Taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmalarının önünü açan Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlanmasının ardından Ekinözü Belediyesi’nde taşeron olarak çalışan 55 kişi kadro için başvuru yaptı. Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, işçilerin mağdur olmaması için kadro sürecini kısa sürede sonuçlandırdıklarını söyledi. Çeleğen, "24 Aralık 2017’de Resmi gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin ardından taşeronda çalışan işçilerimizin sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerini aldık" dedi.



Başvuruların incelenmesinin ardından 55 işçinin tamamının da gerekli şartları taşıyarak sınava girmeye hak kazandığını belirten Nursi Çeleğen, şunları söyledi:



"Hemen bir sınav kurulu oluşturduk ve kurulun başkanlığını da kendim yaptım. Tüm işçileri yaptıkları işe göre sınava tabi tuttuk; Temizlik işinde çalışanlara temizlikten, park bahçede çalışan işçilere de bahçeden sorular sorduk yani kendi alanlarından sorular sorduk. İşçilerimizin tamamı sınavı kazanarak kadroya geçmeye hak kazandılar. Belediyeler içerisinde taşeron işçilerini kadroya alan ilk belediye Ekinözü Belediyesi oldu. Kadronun tüm işçilerimize, ailelerine ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ederim."



SON TARİH 2 NİSAN OLARAK BELİRLENDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." dedi.



Bakan Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı.



Takvimin işlemeye devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"Dünden beri kamuoyunda sınav sürecinin başladığına dair haberler var ama sınav süreçlerimiz çok daha önceden başladı. Örneğin biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumumuzda ilk sınavlarımızı 26 Şubat'ta yapmaya başladık. Çalışma Bakanlığı olarak da süreçlerimizi hızlı şekilde tamamlamaya da çalışıyoruz. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Aşama aşama sınav süreçlerimiz 81 ilimizde sürüyor. Biz Bakanlık olarak sözlü bir sınav yapmayı tercih ettik. Bu anlamda sınav sürecimizden sonra inşallah kadroya geçiş çalışmalarını 3 Nisan sabahına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadroya geçiş süreciyle ilgili diğer bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını bildiren Sarıeroğlu, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." ifadesini kullandı.



Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan ve yoğunluğun yaşandığının altını çizen Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"Bakanlık olarak bizim temennimiz ilk andan itibaren insanların hayatına dokunan bu süreçlerin bu kadar önemli bir düzenlemeyi gölgeleyecek uygulamaların olmaması için büyük bir çaba sarf ettik. Bütün arkadaşlarımızla 81 ilde teyakkuz halinde tüm süreçlerin içerisindeydik. Allaha çok şükür ki çok büyük sıkıntılar, sorunlar yaşamadık. Temennimiz, bu sınav süreçlerinin de aynı titizlikle kamu kurum ve kuruluşlarımızda yürütülmesi. Bununla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Var olan olumlu havanın sonuna kadar devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili tüm aşamaları kurulan sistem üzerinden takip ettiklerini belirterek, dünkü Bakanlar Kurulunda da bu konuda bir bilgilendirme yaptıklarını söyledi.



Taşeron sürekli işçi kadrosuna geçişte sınav süreci devam ederken yeni son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Taşeron işçi kadro sınav soruları nasıl? Taşeron işçi kadro sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Taşeron işçi sözlü ve mülakat sınavları nasıl olacak? Kesin listeler ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtları merak ediliyor. Süreci değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili kritik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı. Taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularıyla başlayan süreç 3 Mart 2018 itibariyle, güvenlik soruşturmasından geçerek kadrolu olmasının önünde engel kalmadığı ilan edilen taşeron işçilerin sınavlarıyla sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili, "Şu ana kadar planlandığı şekilde aşama aşama devam ediyor. İnşallah sonucuna da hep birlikte hayırlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlamda 2 Nisan bizim son tarihimiz." dedi. İşte taşeron işçi son dakika kadro sınav süreci ve Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan gelen son açıklama...