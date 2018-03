Taşeron son dakika kadroya geçiş süreci sınav takvimi 2018 Kadrolu taşeron isim listeleri ve sonuçları

Taşeron son dakika kadroya geçiş süreci ile ilgili takvim süreci sona yaklaşılıyor. 2018 taşeron işçilerin kadro başvurularının ardından mülakat ve yazılı sınavlar yapıldı. Milyonlarca işçinin merak ettiği "Taşeron işçi kadro sınav sonuçları açıklandı mı? Kadrolu taşeron işçilerin promosyon ikramiye hakları nasıl olacak? Taşeron maaşları ve 4B 4D sürekli işçi kadrosu yasal hakları neler?" soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin banka maaş promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca kadroya geçişte uygulanan sınav sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 2-11 Ocak 2018 itibarıyla taşeron başvuruları sona ermesinin ardından başlayan sınav sonrası sonuçlar da kurumlar tarafından birer birer açıklanıyor. Alınan son bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü KGM tarafından taşeron işçilerin kadroya geçiş sınav sonuçları açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) taşeron işçilerin kadro sınav sonuçlarını açıkladı. İŞKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde aşçı, güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmeti personellerinin sınav sonuçları açıklandı. Taşeron işçilerin ayrıca, sulh sözleşmesini imzalayarak idareye ibraz etmeleri gerekiyor. Askerlik görevi nedeniyle sınava giremeyenlerin hakları saklı tutulacak. Taşerona kadro sürecinde kadro verilmeyen taşeron işçiler TBMM gündeminde konuşuldu. Karayolları taşeron işçileri, MEB taşeron işçilerine kadro verilmemesi milletvekilleri tarafından dile getirildi. Taşeron işçilerin yıllardır süren hasreti sona erdi. Son verilere göre 450 bin taşeron işçi 4/D statüsüne geçiş yapacak. Yeni statüde yeni haklara kavuşacak olan eski taşeron işçilerin kazanımları ve kayıplarını inceleyebilirsiniz. Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü. Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı. Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin haklarını araştırdık. Taşeron son dakika kadroya geçiş süreci son dakika gelişmeler star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz..



KADRO ALINMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?



İBB Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıktı.



Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron kadro sınava girdi. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak. Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'da işi başı yapacak.



Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 1 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştı. 21 Mart 2018 tarihi itibariyle binlerce kişinin merakla beklediği taşeron kadroya geçiş sınavı sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. Kurum bazlı yapılan sınavlarda en az 50 alması gereken adayların sorgulama yaptığı taşeron kadroya geçiş sınavı sonuçları nasıl öğrenir? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2018 taşeron kadro sınavı ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte sınav ile ilgili tüm gelişmeler...







TAŞERON İŞÇİYE PROMOSYON MÜJDESİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin banka maaş promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin kadro geçiş süreci devam ederken işçilerin maaş promosyonu alacak mıyız sorusunu bakan Sarıeroğlu cevapladı.Taşeron işçilerin kadroya alınmasında mutlu sona sayılı günler kaldı. Kamuda çalışan 750 bin civarında taşeron işçi 3 Nisan 2018 tarihi itibarıyla sürekli kamu işçisi statüsüne geçecek.



Daimi kamu işçisi olarak çalışmaya devam edecek olan taşeron işçiler yeni maddi imkanlara da kavuşacak.Daha önce yapılan açıklamalarda söz konusu işçilere yıllık 52 yevmiye tutarında ikramiye verileceği açıklanmıştı. Ayrıca, işçiler yapılacak olan toplu sözleşmelerde elde edilen haklardan da yararlanacaklar. Merak edilen konulardan biri de maaş promosyonu verilip verilmeyeceğiydi.



Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, kendi çalışanları için bankalarla maaş promosyon anlaşması imzaladıklarını, taşerondan kadroya geçen işçilerin de bu promosyon ödemesinden ilk defa yararlanacaklarını açıkladı. Kadroya geçen işçilerin 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş promosyonu alacağı belirtiliyor.









TAŞERONA KADRO SINAVI SONRASI NE OLACAK?



Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAVINDA GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI?



Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli (50) puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.



TAŞERONA KADRO SINAV SONUÇLARINI AÇIKLAYAN KURUMLAR



İçişleri Bakanlığı



Ulaştırma Bakanlığı



Sağlık Bakanlığı



Sosyal Güvenlik Kurumu SGK



Dışişleri Bakanlığı



Konya Orman Genel Müdürlüğü



İzmir Valiliği



İŞKUR



Diyanet İşleri Başkanlığı



KARAYOLLARI TAŞERON KADRO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından taşeron işçilerin kadroya geçiş sınav sonuçları açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü KGM bünyesinde çalışan taşeron işçilerin 696 sayılı KHK hükümlerine göre sürekli işçi kadrosuna geçebilmeleri için yapılan sınav sonuçları belli oldu.

KGM taşeron işçilerinden sürekli işçi sınavına girmeye hak kazanan adayların kesin listeleri 3 Mart 2018 tarihinde Bölge Müdürlükleri tarafından yayınlanmıştı. Bölge Müdürlüklerinden ilan edilen kesin listelerde adı soyadı bulunan ve sınava girerek başarılı olan ve olmayanların isim listeleri yayınlandı.Kesin listelerde adı bulunmasına rağmen kadro hakkından yararlanmak için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların isim listesi de açıklandı. Sınavda başarısız olan taşeron işçiler ile başvuruları red edilenler 20-21 Mart 2018 tarihleri arasında başvuru yaptıkları bölge müdürlüklerine itiraz edebilecekler.

KGM taşerona kadro sınavında başarılı olanlar açmış oldukları davalardan feragat ettiklerine dair mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz edecekler.







İŞKUR TAŞERON KADRO SINAV SONUÇLARI



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) taşeron işçilerin kadro sınav sonuçlarını açıkladı. Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden yayımlanan duyuru ile İŞKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde aşçı, güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmeti personellerinin sınav sonuçları açıklandı.Taşeron işçilerin sürekli kamu işçisi statüsüne alınması kapsamında yapılan sözlü sınavda adayların tamamı başarılı oldu. Sınava katılan 98 aday başarılı sayılarak kadroya geçme hakkı kazandı.



İŞKUR Genel Müdürlüğünde daimi işçisi olma hakkını kazanan taşeron işçilerin isim listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Türkiye İş Kurumunun internet adresinden yayınlanan bu duyuru tebligat yerine geçecek olup, ilgilere ayrıca tebligat yapılmayacağı vurgulandı. Taşeron işçiler 2 Nisan 2018 tarihinde toplu olarak kadroya geçecekler.



KADRO VERİLMEYEN TAŞERON İŞÇİLER TBMM GÜNDEMİNDE



TBMM Genel Kurulunda taşeron işçiler gündeme getirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Denizli Milletvekili Kazım Arslan, kadro verilmeyen taşeron işçiler konusunu meclis kürsüsünden dile getirdi. Kapsam dışında kalan işçilere de kadro verilmesi isteği vurgulandı.



Meclisin 14 Mart tarihli oturumunda Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Karayolları taşeron işçileri hakkında konuştu. KGM’de çalışan 19.697 işçiden sadece 4.923’ünün kadro alabilmesini eleştirdi. Ayrıca taşeron şoförlere, KİT personeline kadro verilmemesine değindi. MEB, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerde de mağduriyetler yaşandığını dile getirdi. Bunların da bir an önce kadroya alınması gerektiğini belirtti.



Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet; kürsüdeki konuşmasında Karayolları Genel Müdürlüğünde hizmet veren taşeron işçilere değindi. İhale kapsamı nedeniyle Karayollarının asli ve sürekli işlerini ifa eden işçilerin maalesef kadroya alınmadığını dile getirdi. Binlerce insanın bir düzenleme beklediğini kaydetti.Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 15 Mart tarihli TBMM Genel Kurul toplantısında KGM, DHMİ, TRT, Anadolu Ajansı, Ziraat Bankası ve 26 diğer farklı kurumda çalışan işçilerin taşerona kadro düzenlemesinden faydalanamadığını ifade etti. Başbakan’a bu işçilerin neden kadrodan yararlanamadığını, neden ayrım yapıldığını sordu.



4D KADROSU NEDİR?



4/D kadrosu, KHK ile kadroya geçme hakkı tanınan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar arasında yer alan 4/D işçi kadrosu, sosyal hak ve maaş bilgisi ile merak konusu oldu.



Taşeron düzenlemesi kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını ifade eden Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.



Bakan Sarıeroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda yer alan 4/D kadrosu, devlet kadrolarında çalışan işçi sınıfını nitelemektedir.



4D statüsünde yer alanlar, (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.



4/D KADROSUNUN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



657 sayılı devlet memurları kanunun 4/D sayılı maddesine göre, devlet personeli olan işçiye asgari ücretten aşağı miktar ödenememektedir. İlgili kanun ise şu şekildedir;



Mali Hükümler Kapsam Madde 146: Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz.



4/B NEDİR?



Kamuda 657 sayılı devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunuyor. 4A’lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor. Toplu sözleşme hakları bulunuyor ancak grev hakları bulunmuyor.



4B’liler devletin ihtiyacına göre 12 aylık sözleşme ile alınıyor. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çalışma koşulları 4A’lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarı ile 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi bulunuyorlar. Bu kapsamda öğretmenler başta olmak üzere doktorlar, hemşireler, laborantlar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar bulunuyor.



4C’liler ise daha çok mevsimlik işçilerden oluşuyor. Özelleştirme sonrası işsiz kalanların da geçebildiği bu kadronun şartları tekel eylemlerinden sonra düzeltilmişti. Ancak bu kapsamda yaklaşık 100 bin çalışan bulunuyor. Bunlar da uzun süredir daimi devlet işçisi kadrosuna geçmek istiyordu.



Geçtiğimiz gün taşeron işçilerine kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4C statüsünde çalışanların da 4B kadrosuna alınacağını açıkladı



4B kapsamındakiler ise daimi devlet işçileri oluyor. Sendikal hakları sayesinde kamunun en iyi şartlarına sahip bu kadroda da iş güvencesi bulunuyor.



4D kadrosu ise taşeron işçilerin alınacağı devlet işçisi olacakları kadroya verilen isim.Taşeron işçilerin kadroya alımları son sürat devam ederken kadroya geçişi tamamlanan işçilerin kazanımları ve kayıpları merak ediliyor. Taşeron işçiyken hakları belli olan işçiler kadrolu olduktan sonra hangi haklara sahip olacak hangi haklardan mahrum olacak?



Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En önemlisi iş güvencesi olacak. Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri kurumlara 11 Ocak'a kadar başvuru yapmak zorundaydı. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları da belli oldu.



Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü. Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı. Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin haklarını araştırdık.

Taşeronda kadroya geçiş için başvurular 11 Ocak'ta tamamlandı. Taşeron işçiler sürecin başlamasıyla birlikte özlük hakları ve maaşlarını merak etmektedirler. Hep aynı kamu kurumunda çalışanlar veya farklı kamu kurumunda olmakla birlikte aynı alt işverene bağlı çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili kafalarda çok sayıda soru işaretleri bulunmaktadır.



1 milyon taşeron işçinin kadro maratonu devam ediyor. 2 Ocak’ta başlayan başvurular 11 Ocak’ta sona ermişti. Başvurular 40 günlük süre içinde incelendi ve bu inceleme dün (20 Şubat) sona erdi. 3 Mart itibarıyla da sınavlar yapılacak. Tüm taşeron işçilerinin kadroya gireceği açıklandı ve sınavın usulen yapılacağı belirtildi.



İşte 20 soruda taşeron işçi düzenlemesi:



1-) Tüm taşeron işçileri mi kadroya alınacak?



Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.



2-) Tüm kamuda çalışanlar haktan yararlanacak mı?

Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacak.



3-) Kadroya geçerken yaş şartı aranacak mı?

Hayır, şartı aranmadan kadroya alınacak.



4-) Eğitim şartı aranacak mı?

Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.



5-) Kadro geçiş için aranan belli bir şart var mı?

Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.



6-) Devlet memuru mu olunacak?

Hayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu işçi olarak kadroya geçiş yapacak.



7-) Emekli olarak çalışan taşeronlar ne olacak?

Kadroya alınmayacaklar.



KADROYA GEÇİŞ SÜREÇ TAKVİMİ



Taşeron işçiler kadroya geçiş için öncelikle 2 Ocak - 11 Ocak 2018 tarihlerinde başvurularını yapması gerekmektedir.



Tespit komisyonu incelemeler yapacak ve hak sahiplerinin ilanı 12 Ocak 2018 - 20 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.



İlanlara itiraz etmek isteyen işçilerin 21 Şubat - 23 Şubat 2018 tarihlerinde müracaatlarını yapması gerekiyor.



İtirazların incelenmesi ve kesin hak sahibi ilanları 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihlerinde yapılacaktır.



Taşeron sınavları 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.



Sınava itirazlar 23 Mart - 26 Mart 2018 tarihlerinde alınacaktır.



İtirazların incelenmesi ve kesin liste 27 Mart - 31 Mart 2018 tarihlerinde yayımlanacaktır.



Hak sahibi olan ve kamuya geçişleri yapılacak olan işçilerin ise 2 Nisan 2018 tarihine kadar kamuya geçişlerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.