Taşeron sürekli işçi kadrosu son dakika sınav sonuçları 2018 Kadrolu taşeron işçi kesin listeler

Taşeron sınavı nasıl yapılıyor? Kadro adaylarına sınavda hangi sorular yöneltildi? Taşeron sınav soruları neler? Taşeron kadro sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kit taşeron işçiler kadroya alınacak mı? 52 günlük ikramiye nedir kaç TL? Maaş ve ikramiyeler ne zaman verilecek? Taşeron işçilerin yasal hakları ne olacak? tüm merak edilen sorular ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Kadro başvurularının tamamlanmasının ardından gözler kesin liste ve sınavlara çevrildi. Taşeron işçilerin kadro başvuru süreci 2 Ocak itibariyle başladı. Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvurular sona ermesiyle birlikte 40 günlük değerlendirme sonrası taşeron işçilerin kesin listeleri yayınlandı. Taşeron kadro için kesin listede isimleri olan işçiler için 3 Mart 2018'de sınav süreci başlamış oldu. Kadroya geçişte onay alan taşeron işçiler, yazılı sınav ve mülakata tabi tutulurken sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin 90 günde olacağını söylemişti. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak. İşte kadro sınavı ve sınav sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler..



Resmi Gazete'de yayımlanan taşeron düzenlemesine ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, yoğun bir çalışma sürecinden sonra taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçmeleriyle ilgili düzenlemeye son şeklini verdiklerini belirtti.



TAŞERON KADRO SINAV TARİHLERİ : Bu süreçten sonra 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak.









TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için oluşturduğu "ww.altisveren.org" internet sitesinde yer alan takvime göre taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart - 31 Mart 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.



EN AZ 50 PUAN ŞART



Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları işyerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Şartları karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.



SINAVLAR 3-22 MART'TA



İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.



SINAVLAR EĞİTİM NİTELİĞİNE GÖRE YAPILACAK



Kadroya geçişler öncesi yapılacak sınavlar ise, yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı olabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı olarak da yapılabilecek. Sınavla ilgili süreçleri yürütmek için sınav komisyonları kurulacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şart olacak. Sınavlar çalışanların eğitim durumuna göre sözlü olarak da yapılabilecek.



KARAR OY ÇOKLUĞUYLA



Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde sınav kurulunca hazırlanacak. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Tüm bu sürecin ardından aranan şartları karşılayıp, sınavda başarı gösterenler en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek.







SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ MÜMKÜN OLACAK



Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.



İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.



Düzenlemenin kapsamına ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisine girdi. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları kapsamın içinde. Baktığımız zaman 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı. Dört aşamalı bir çalışma yaptık. Birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkinci düzenlememiz mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili." ifadelerini kullandı.



Düzenleme kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını anlatan Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız." şeklinde konuştu.



Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi kapsamında yer alan kurum ve kuruluşları da açıkladı.



GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, genel bütçe kapsamındaki TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını söyledi.



ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER

Sarıeroğlu, özel bütçe kapsamındaki Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını ifade etti.



DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, denetleyici ve düzenleyici kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını bildirdi.



KHK EKİNDE LİSTESİ BULUNAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Bakan Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yanı sıra özel bütçeli Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.







Sarıeroğlu, hali hazırda kamuda 140 bin kadrolu işçinin çalıştığını, 450 bin işçiyi sürekli kadroya almış olduklarını, büyük ve önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



İlk günden itibaren tüm kesimler için büyük hayallerinin olduğunu, bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Düzenlemenin belediye boyutu da önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmayı ilan ettikten sonra Çalışma Bakanlığı olarak ALO 170 ve web sayfaları üzerinden geri dönüşleri aldık. Genelde çok olumlu bildirimler vardı. Sadece belediyelerimizde taşeron çalışan kardeşlerimizin soru işaretleri vardı. Onları da giderici düzenlemelerle konuyu daha disiplinli şekilde düzenlediğimizi ifade etmeme gerekiyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklamada bulundu. Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Bu bağlamda bir değişikliğimiz burada var. Basında hep tersi çıktı. 'Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek. Yine belediye iktisadi teşekkülleri içindeki yüzde 50 artı ortak oldukları şirketler de dahil olmak üzere onlarda da taşeron çalıştırmayı kaldırıyoruz."







Kamudaki işçilerle ücretleri ve genel çerçeveyi belirlemek anlamında bir protokol gerçekleştirdiklerini anımsatan Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte belediye iktisadi teşekküllerindeki kardeşlerimizin, belediyelerdeki kardeşlerimizin de ücretlerini, sosyal haklarını bu kapsama alıyoruz. Bu anlamda daha düzenli daha kurallı bir sistemi inşallah getiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Maliye ve Çalışma Bakanlığı sürecin içinde olacağız ama bundan sonra belediye iktisadi teşekküllerini alınacak personeller ve personel politikalarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tamamen konuyla alakalı olarak çalışmaları yürütecek. Bu süreçte ve bundan sonraki istihdam süreçlerinde sıkıntı yaşanmaması için elimiz sürekli bu sürecin içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.



KADROYA GEÇİŞ ŞARTLARI

Belediye İktisadi Teşekküllerindeki çalışanların kadroya geçiş şartlarıyla ilgili soru üzerine Sarıeroğlu, kamuya işçi alımının İŞKUR üzerinden, lise ve üstü eğitimli olanlarda KPSS puanıyla, diğerleri içinse kura yöntemiyle yapıldığını anımsattı.



Sarıeroğlu, KPSS ile kamuya girmek için çalışan, bekleyen milyonlarca gencin olduğunu dile getirerek, taşeron işçilerin kadroya alımında sınav uygulamasını toplum vicdanını dikkate alarak hayata geçirdiklerini vurguladı.



Yeni düzenleme kapsamında kamuda istihdam edileceklerin, zaten yıllardır görevlerini yapan, kendilerini ispat etmiş, konumlarını, durumlarını, becerilerini, performanslarını, bilgilerini ortaya koymuş kişiler olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Bu, kesinlikle yine söyleyeceğim, eleme amaçlı değil, toplum vicdanı ve sürecin bundan sonra da işlerliği bu şekilde olacak, İŞKUR üzerinden. Burada bir uyumun olması söz konusuydu. Biz hep adaletli, gerçekten titiz bir çalışma yapmanın peşinde olduk bu süreçte. İçleri rahat olsun.



"52 GÜNLÜK BİR İLAVE TEDİYE ARTIŞIMIZ OLACAK"

Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak. İlerleyen yıllar içerisinde belli bir dönem sonrasında, çünkü toplu sözleşmeleri var, bu sözleşmelerin bitiminden sonra da inşallah daha da iyi şartlar konusunda hep birlikte oturup müzakere masasında çalışıp, kardeşlerimiz için iyi olanı yapacağız."



Aynı işi yapan ama eğitim düzeyleri farklı olanların ücretlerinde bir farklılaşmaya gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine Sarıeroğlu, "Bu sistem şu anda oturmuş bir sistem aslında. Toplu sözleşmeleri yapılmış, sendikal üyelikleri söz konusu olan, bu konuyla ilgili kendi içerisinde bir düzenin oturduğu..." ifadelerini kullandı.



Bakan Sarıeroğlu, en son taşeronlar için yaklaşık 3-4 yıl önce yasal düzenleme gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu kişilerin daha önce toplu sözleşme haklarının bulunmadığını, sendikal örgütlenme haklarının olmadığını, kıdem tazminatlarının ve ücretli izin haklarının güvence altında bulunmadığını hatırlattı. Bunları güvence altına alan, toparlayan bir yasal düzenlemenin yapıldığını aktaran Sarıeroğlu, "Bu düzenlemenin etkisiyle aslında sistem, kendi içerisinde belli parametrelerle bir sürece oturmuştu. İnşallah, şimdi kamu içerisinde kamu şartlarıyla daha da iyi seviyelere getirmek için bundan sonraki yıllarda da çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



"ÜÇ AY DİYE DE ÇOK KISA BİR SÜRE KOYDUK"

KHK ile yapılan düzenlemeye göre kadro imkanından yararlanma kriterlerinin neler olacağına da değinen Sarıeroğlu, "Bu düzenlemeyle ilgili şart vesaire koymadık. Mesala '2 yıllık yapılacak, üç yıllık yapılacak' dediler, 'öncesine kadro verilmeyecek, sözleşmeli personel olarak özel statü verilecek, 657 içerisinde farklı bir alan düzenlenecek' dediler. Hiçbirini yapmadık. Daha önceki yıllarda kadro nasıl verildiyse, aynı şekilde daha da esnek ve basitleştirilmiş bir şekilde, kurallar olmadan bir sistemi dizayn ettik." diye konuştu.







Sarıeroğlu, eğitim şartı ve yaş kriterinin bulunmadığının altını çizerek, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Mesala 70 yaşına gelmiş olabilir ama emeklilik hakkına ulaşmamıştır ve şu anda taşeronda çalışıyordur. Siz emeklilikle ilgili yaşı geçtiniz demeyeceğiz. Emeklilik hakkına hala kavuşamadığınız için sizin geçişinizi sağlıyoruz, emeklilik hakkına sahip oluncaya kadar kamuda çalışacaksınız diyeceğiz. Şu anda tek şeyimiz sınav. Sınav da tek kriter değil, biliyorsunuz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş kimlerin kamuda çalışacağıyla ilgili. Bunun dışında bir düzenlememiz söz konusu değil. Daha önceki kadroya geçiş süreçlerinde uygulanan prosedür neyse aynen geçerli olacak. Yeni bir şey koymadık." dedi.



Geçişlerin de kolay olmasını arzu ettiklerine vurgu yapan Sarıeroğlu, "Üç ay diye de çok kısa bir süre koyduk. Çünkü, millete hizmet verdiğimiz yerler buralar. Hiçbir şeyin havada kalmaması lazım. Herkes yerine inşallah hızlı bir şekilde yerleşecek, ondan sonra da daha verimli şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"DOĞUM İZNİNDEKİLER  VE ASKERLİK İÇİN AYRILMIŞ OLANLAR DA YARARLANACAK"

Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi ile ilgili, "Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında, onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Şimdi doğum iznine giden ya da askerliğe giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık." bilgisini verdi.



ASGARİ ÜCRET KONUSU

Bakan Sarıeroğlu, asgari ücret konusuyla ilgili olarak da "Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak." şeklinde konuştu.



HİZMET İHALESİ İLE ÇALIŞANLARIN DURUMU

Bakan Sarıeroğlu, ayrıca daha ileri bir çalışma da yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yine kamuda bütün ihale artık bu anlamda yapılmayacağı için 9 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 12 ayın altındaki çalışmalarda da bu tarz personel, taşerondaki personelimizin çalıştığı tespitini yaptık. Bu anlamda 12 ayın altında yine personel alımına dayalı hizmet ihalesi ile çalışan kardeşlerimizi de 4/B içerisinde geçici işçi pozisyonlarına alıyoruz. Bu anlamda, onlarda da bir panik söz konusuydu. 'Bizlerin sözleşmeleri feshedilecek artık ihale yapılmayacak.' Bu şekilde formüle etmiş olduk. Buna örnek vermek gerekirse tabii toplum yararına çalışmayla karıştırılmaması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız okulların açık olduğu sürelerde bazı işlerle ilgili ihale etmiş. Yaklaşık 27 bin kişi var bu kapsamda, 9 aylık olarak, okullar tatil olduğunda çalışmıyorlar. Bu ama Milli Eğitim Bakanlığımızın ihale ettiği işlerle ilgili olarak. Bir de toplum yararına çalışmada temizlik, güvenlik o farklı bir şey. Asla karışmaması gerekiyor. Onların da yine aynı şekilde 9 ay süreyle geçici işçi olarak çalışma imkanını getirdik. 27 bin de kapsamımız bu şekilde arttı. Diğer kurumlarda da yaklaşık 20-25 bin kişi daha böyle olduğunun tespitini yaptık. Onlar da kapsama girmiş oldu. "



GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİLERLE İLGİLİ KONU

Geçici mevsimlik işçilerin 4 ay daha sürelerinin uzatılabilmesiyle ilgili imkan getirdiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, "Hala bazı talepleri de var. Onlara da buradan mesajımı vermek istiyorum; bu talepleri de biliyoruz. İki ay kalıyor, iki ayla ilgili ne yapabiliriz diye de bakıyoruz inşallah önümüzdeki dönemde." dedi.







HANGİ KURUMLAR SINAVLARA BAŞLADI?



Bünyesinde en çok taşeron çalışan bulunan kurumlardan olan Sağlık Bakanlığı’nın kadroya geçiş sınavları başladı. Merkez teşkilatındaki toplam bin 17 çalışan için, yarın itibariyle sınavlar başlayacak ve 17 Mart’a kadar sürecek. Bakanlık ve bakanlığa bağlı kurumlar ise toplam 28 işkolunda kadroya geciş sınavı düzenleyecek. Bu alanlar içinde, tercüme hizmetleri, diş klinik destek hizmetleri, klinik destek hizmetleri, klinik mühendislik gibi uzmanlık gerektiren alanların da bulunması dikkat çekiyor. Bunun dışında odacılık, otopark ve bahçe gibi alanların bakımı, şoförlük gibi alanlarda da sınav yapılacak.



Sağlık Bakanlığı’nda il sağlık müdürlükleriyle, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda sözlü sınav yapılırken, her iş kolunda farklı kriterlere bakılacak. Buna göre temizlik hizmetinde “zemin temizliği bilgisi, büro tezimliği bilgisi, elektronik eşya temizliği bilgisi, temizlik malzemelerini hazırlama, temizlik araç gereçlerini kullanma ve hijyen kurallarını uyma bilgisine” bakılacak. Yabancı hasta ve işaret dile tercüme hizmetlerinde ise, çalışana “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisi, sözlü, yazılı ve işaret dili tercümanlığı bilgisi, dil, terminoloji ve redaksiyon bilgisi, medikay-tıbbi tercüme bilgisine” bakılarak sözlü sınav notu verilecek. Odacılıkta ise, “büro temizliği ve bakımı, müracat sahiplerini karşılama ve yol gösterme, yazı, evrak ve dosya dağıtma, toplama, koruma ve muhafaza” hizmetleri açısından çalışanlara sözlü sınav uygulanacak.



Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı kadroya geçiş sınavlarının yeri, günü ve saati internetten ilan edilecek, ayrıca çalışanlara bildirim yapılmayacak.