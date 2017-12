Taşeron kadro sınavı ne zaman yapılacak Taşeron KİT personeli 4B kadrosuna geçecek mi

Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Kit ve 4C'li taşeron 4B kadrosuna geçişleri yapılacak mı? Taşeron işçilerin maaşları ne kadar olacak? Sınava tabi tutulacaklar mı? soruların ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT) kavramı devletten devlete değişmekle birlikte, genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren Devlet Kuruluşlarnı ifade eder. Bangladeş ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Binali Yıldırım 2018 asgari ücretiyle ilgili yaptığı açıklamada, 'En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak. ' dedi. Sendikalarla yürütülen görüşmeler sırasında KİT’lerdeki 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. İşte taşeron işçiler ile ilgili yapılan son açıklamalar ve detayları...



KİT'LER DE KAPSAMDA

Özellikle KİT'lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na iletmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Bakan Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak ve güvenlik soruşturması da yapılacak..



TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA DETAYLARI



Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesi, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruyor. Düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte işçi sendikalarının talepleri de öne çıkıyor. Özellikle KİT’lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na iletmişti.



Eğitim ve yaş şartı yok



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak.



Başvuru sonrası sınav



Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından işyerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak. İşçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek.



FİKİR BİRLİĞİ VAR



Özellikle KİT’lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na iletmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Ayrıca Şehir Hastaneleri gibi yeni uygulamaya konulan projelerin hangi statüde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin de çözüm arayışlarının sürdüğü ifade ediliyor.



Kaç Kişi Yararlanacak



Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçeli idareler, üniversiteler, hastaneler ve üst kurullarda çalışan 450 bin kişi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi kapsamına (işçi kadrosuna) alınacak. Belediyelerde çalışan 400 bin kişi belediyelerin kuracağı yeni iktisadi teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek. 4C kapsamındaki 24 bin kişi 4B kadrosuna alınacak, Mevsimlik çalışan 25 bin dolayındaki işçinin çalışma süresi uzatılacak.



KİT İşçileri Ne Olacak?



KİT’lerde taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin kadroya alınması konusunda Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu işçilerin durumu, bu çalışma sonucu belirlenecek.



Mevsimlik İşçiler Yararlanacak mı?



ÇAY-KUR, Şeker Fabrikaları, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda dönemsel olarak çalışan işçiler yararlanacak. Halen 5 ay 29 güne kadar istihdam edilen bu işçiler, 9 ay 29 güne kadar çalıştırılabilecek.



4/C'liler Ne Olacak?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TBMM gibi kurumlarda çalıştırılan veya özelleştirme sonrası işsiz kaldıkları için 4/C statüsünde çalıştırılan kişiler (Yaklaşık 23 bin kişi) 4/B statüsünde “sözleşmeli memur” kadrosuna alınacak.



Sözleşme Süresi Olacak mı?



Daha önce Meclis’e sunulan yasa tasarısında taşeron işçilerin 3 yıllık sözleşmeli olarak istihdamı öngörüldü. Yeni düzenlemede, 1 yıl, 3 yıl gibi sözleşme süreleri olmayacak.



Kriter Olacak mı?



Kadroya alınacak taşeron işçiler için eğitim, yaş, asıl iş-yardımcı iş gibi kriter olmayacak.



Emekli Olan Ama Çalışmaya Devam Eden İşçiler Faydalanacak mı?



Emekli maaşı alanların kamuda çalışması yasak. Bu nedenle, halen hem emekli aylığı alan hem de taşerona bağlı olarak çalışan kişiler kadroya alınmayacak.



Emekliliğine Az Kalanların Durumu Ne Olacak?



Emekliliğine, 1 yıl, 2 yıl gibi kısa süre kalanlar emeklilik yaşını dolduruncaya kadar kamuda çalışmaya devam edecek.



Primi eksik olan işçiler ne olacak?



Bu durumdaki işçiler de prim günlerini tamamlayarak emeklilik hakkını alıncaya kadar çalışmak üzere kadroya alınacak.



Sözleşmesi askıca olanlara ne olacak?



Doğum iznine ayrılan, hastalandığı için rapor kullanan, askere giden ve bu nedenle sözleşmesi “askıda” olan kişiler, izinden veya askerden döndüklerinde kadroya alınacak.



KHK DÜZENLEMESİ



Çalışma Bakanlığı, çalışmaları bir an önce tamamlayarak düzenlemeyi Hükümet Tasarısı olarak TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Ancak çözüm arayışları nedeniyle çalışmanın gecikmesi halinde düzenlemenin, tasarı yerine, yasa teklifi olarak da Meclis’e sunulabileceği belirtiliyor. Önceki akşam gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) çalışmaların henüz tamamlanmaması nedeniyle taşeron düzenlemesinin KHK ile getirilmesi üzerinde duruldu. Taşeron düzenlemesi, yılbaşına kadar çıkarılacak KHK’ye konulacak. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak.Önce sınav ardından güvenlik soruşturması yapılacak.



İmamlar ‘sigortasız işçi çalıştırmak hırsızlık’ diyecek



Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Diyanet İşleri Başkanlığı desteğiyle 15 ilde gerçekleştirdiği Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) ana temalı Din Görevlileri Konferansı, Antalya’da yapıldı. Konferansta verilen bilgiye göre kayıt dışıyla mücadelede görev alacak imamlar, ‘kişileri 1 ay sigortasız çalıştırmanın, işçinin cebinden 500 TL çalmakla aynı anlama geldiğini’ cemaate anlatacak. Konferansta yapılan sunumda, 2016 yılında SGK’nın iş kazası geçiren 2 bin 985 kişiye maaş ile 170 bin kişinin ailesine ölüm aylığı bağladığına dikkat çekilerek, Türkiye’deki sigortasız çalışan sayısının 9 milyon olduğu açıklandı. Sigortasız çalıştırılan işçilerin sigortalı yapılabilmeleri ve bunun bir ‘kul hakkı’ olduğu noktalarında halkı bilinçlendirmek için Antalya’da görevli imamlar ve kadın din görevlilerine yönelik bilgiler verildi. İş birliği kapsamında, imamların, camilerde cemaate kayıt dışılıkla mücadeleyi ve bu konudaki dini sorumlukları anlatacağı belirtildi.



Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Binali Yıldırım asgari ücretle ilgili "Türk İş teklifini sundu. Disk de teklifini sunacak. Daha sonra taraflar bir araya gelecekler. İşveren konfederasyonu da teklifini sunacak. Bakanlığımız tarafları bir araya getirecek, müzakereler yapılacak. En uygun şartlarda mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve gereken tedbiri almıştır. Bu sefer de ülkenin şartlarını da göz önüne alarak süreci tamamlayacaktır" açıklamasında bulundu.



TAŞERONDA TAMAMLANMA NOKTASINA GELİNDİ



KİT personeli taşeronların kadroya alınıp alınmayacağı tartışmasıyla ilgili de konuşan Yıldırım; "Taşeronların devlette daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma noktasına geldi. Biz henüz içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu nedenle söylenenlere itibar etmeyin"



Kamu kurumlarında çalışan 850 bin taşeron çalışanın gözü kulağı Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeden sonra yasa çalışmalarında artık son noktaya gelindi. 12 maddeden oluşması beklenen yasanın detayları da ortaya çıkıyor. Taşeron çalışanlar şartsız olarak kamuya geçecek ve 657 sayılı yasanın 4. maddesinin D bendine göre kadro alacak. Böylece tüm çalışanlar kamu görevlisi haline gelecek, maaşlarını ve tüm sosyal haklarına devlet garantisi gelecek. Çalışanların haklarında hiçbir kayıp olmayacak. Yıllık izin, kıdem tazminatı, emeklilik gibi hakları korunurken maaşlarına da garanti gelecek.



Kamuda görev yapan 850 bin taşeronla ilgili kadro tasarısı üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Kadroya geçişte eğitim kriteri, yaş şartı aranmayacak, sınav uygulanacak. Sınav ise taşeron çalışanların yaptıkları işteki mesleki becerileriyle ilgili olacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sınavın KPSS gibi olmayacağını ve kolay olacağını ifade etmişti. Sınavdan 10 üzerinden 6 alanlar mülakata girecek. Taşeron çalışanların tayini de olmayacak. Herkes bulunduğu yerde işini devam ettirecek. Emeklilik yaşı gelmeyen, primi dolmayanlar için herhangi bir yaş kriteri uygulanmayacak.



ŞİRKET EZİYETİ BİTİYOR



Taşeron çalışanlar bağlı bulundukları şirketlerden de kurtulacaklar. Böylece kamuoyuna çokça yansıyan sorunlar bitecek. Yıllık izinlerin kullandırılmaması, 11'inci ayda çıkış yapılıp, 1'inci ayda tekrar giriş yapılarak kıdemlerin sıfırlanması hileleri, maaşların bordrolarda gösterilmemesi gibi haksızlıklar ortadan kalkacak.



SGK KAYIT TARİHİ



Taşeronda çalışan işçilerin kamuya alınmalarında en son tarih 4 Aralık olarak belirlendi. Kolay yoldan kamuya geçişi önlemek amacıyla yasanın yürürlük tarihine ‘yayımlandığı gün’ yerine taşerona kadro açıklamasının yapıldığı ‘4 Aralık’ tarihi yazılacak. Dolayısıyla en son 4 Aralık’ta SGK kayıtlarında taşeron işçi görünen herkes kamuda kadroya alınacak.



YAŞ SINIRI YOK



Normalde kamuda 65 yaşın üstünde kimse çalışamıyor. Taşeron işçiler için de düzenlemeye böyle bir yasak konulmuştu. Talepler üzerine 65 yaş sınırı, henüz emekli olmamış taşeron işçiler için kaldırıldı. Buna göre, emekliliğini hak etmemiş taşeron işçileri emeklililiğini hak edene kadar kamuda çalışacak. Ancak emekli olanlar kadroya geçemeyecek!



BELİRSİZLİK VAR



Kadroya alınacaklar listesine 69 farklı kurumda çalışan 50 bin işçinin girmeyeceği konuşuluyor. Ancak yasa Meclis’e geldikten sonra bu değişebilir. 69 kurum arasında hangileri var? Bazıları şöyle: TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TKİ, TTK, TPAO, Çaykur, AOÇ, BOTAŞ, TOKİ, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden, TEDAŞ, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, MKEK, Milli Piyango, Sümer Holding, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Kalkınma Bankası, Eximbank, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Borsa, Devlet Malzeme Ofisi, TİGEM, TMO, TİM, Şeker Fabrikaları, Denizcilik İşletmeleri.



GÜVENLİK İŞÇİSİ DE KAPSAMA ALINDI



Düzenlemeyle yaklaşık 150 bin özel güvenlik personeli de kamuda kadroya geçecek. Güvenlik elemanları yasa gereği her 5 yılda bir eğitim, sağlık ve güvenlik sınavından geçiriliyor. Taşeron sisteminde niteliğini kaybeden özel güvenlik elemanları bu işi yapamıyordu. Ancak kamuya geçtikten sonra niteliğini kaybeden güvenlik elemanları işten çıkarılmayacak, aynı iş kolunda geri hizmette çalıştırılacak.



BİR BAKIŞTA KADRO



Kadroya geçerken hiçbir şart aranmayacak

Yaş eğitim gibi kriterlere bakılmayacak.

Kadroya geçene anında 52 günlük ikramiye ödenecek

Askerde, doğum izninde, raporlu olanlar izinler bitince kadroya geçecek.

İşçiler emekli olana kadar devlet güvencesinde olacak

Maaşlar, tazminatlar ve kazanılmış haklar korunacak.



BELEDİYE ÇALIŞANINA ŞİRKET KORUMASI



Taşeron işçilerin kadroya geçmeleriyle ilgili düzenlemenin Meclis'e gelmesine sayılı günler kala detaylar da netleşmeye başladı. Tasarı sadece kamudaki taşeronları kapsayacak. Yani özel sektördeki taşeron işçiler için kamuda istihdam söz konusu olmayacak. Öncelikle merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlenen kamu kuruluşlarında ve denetleyici kurumlarda çalışanlar 657 sayılı devlet memurları yasasının 4 maddesinin D bendine göre işçi kadrosunda istihdam edilecek. Belediyelerde ve il özel idarelerinde bulunan iktisadi teşekküllerde çalışanlar ise belediyelerin şirketlerinde istihdam edilerek yine kamu çalışanı haline gelecek. Bu çalışanların bağlı bulundukları özel taşeron şirketler ise aradan çıkacak. Çalışanlar belediyenin kuracağı şirkette işçi statüsünde sendikal ve diğer haklarıyla istihdam edilecek. İlk aşamada merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen 450 bin taşerondaki işçiler şart olmadan kadrolu işçi statüsüne geçirilecek. İkinci aşamada belediye ve il özel idaresinde çalışan 400 bin taşeron işçiler, çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler.



HAK KAYBI YOK



Bazı nedenlerden dolayı iş sözleşmesi askıda olan taşeron işçilerinin hak kaybına uğramamaları sağlanacak. Bunlar da işbaşı yaptıklarında kadroya alınacaklar. Örneğin doğum, hastalık, ücretsiz izin veya askerlik gibi nedenlerle iş sözleşmesi askıda olanlar işbaşı yaptıklarında kadrolu olarak işe alınabilecek.



SÜRE OLMAYACAK



Daha önceki taslaklarda belirtilen 3 yıllık sözleşme şartı da kaldırılıyor. Kadroya geçecek taşeron çalışanlar için süre şartı olmayacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecekler. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak.



KADROYA GEÇENE EK İKRAMİYE GELİYOR



Kadroya geçenler bulunduğu yerde mevcut işini yapmaya devam edecek. Kadroya kendi maaşlarıyla geçecek olan işçilerin hak kaybı olmayacak. Kamuya geçen 450 bin işçiye yasa gereği 52 günlük ilave tediye verilecek. (52 günlük ilave tediye kamuda çalışanlara verilen bir ücret) Kazandıkları kıdem korunacak. En son çalıştıkları işyerindeki kıdemler dikkate alınacak, yıllık izin gibi hakları da korunacak. 52 günlük tediyeleri kadroya geçtikleri anda hesaplara yatırılacak. Böylece işçiler için önemli bir mali destek de sağlanmış olacak.



MAAŞLAR DÜŞMEYECEK



Yasa çıktıktan sonra kılavuzlar hazırlanacak. İlgili yerlere başvurular yapıldıktan sonra şartlara uygunluk açısından değerlendirme süreci olacak. İŞKUR aracılığıyla Maliye'nin vereceği vizeyle kadrolu işçi alımı yapılacak. Yapılan düzenlemede işçi, memur sendikalarındaki denge de dikkate alındı. Mevcut sendikal örgütlülük muhafaza edilecek. Bakan Sarıeroğlu, bunun çalışma barışı, iş yerlerindeki huzur açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda sendikalarımızın da herhalde bir çekincesi, bir itirazı olmayacaktır" dedi. Kadroya geçeceklerin maaşları da değişmeyecek.



GÜVENLİK ARAŞTIRMASI



Taşeron işçilerinin kadroya geçişlerinde güvenlik soruşturması yapılacak. Kadroya alınacak personele yapılacak güvenlik soruşturmasında başta FETÖ olmak üzere DHKPC, PKK gibi terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişiler kadroya alınmayacak.



Bütçe görüşmelerinin ardından taslak Meclis gündemine gelecek. 12 maddeden oluşması beklenen yasanın bir gün içerisinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Böylece Aralık ayının sonunda yasa Resmi Gazete'de yayımlanmış olacak. Başvuru ve diğer işlemler 3 ay içinde tamamlanmış olacak.





52 GÜNLÜK PEŞİN İKRAMEYE



850 bin taşeron çalışan için düğmeye basıldı. Kamuda çalışan taşeron işçiler artık 4D’li olarak kadroya geçecek.

Aileriyle birlikte 4-5 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi kamuda büyük heyecana yol açarken, devletin de yükü hafifleyecek. Taşeron firmalardan alınan hizmetlere karşılık hak ediş, kâr payı ve bazı gider ödemeleri son bulacak. Yerelde imtiyazlı şirketler kurulacak, bu şirketlerin tamamı tasfiye edilecek. Kamuya geçen 450 bin işçiye kamu çalışanı oldukları için 52 günlük tediye verilecek. Emekli olup da çalışmaya devam edenler geçiş yapmayacak. Yıllık izin, kıdem gibi haklarda kesinlikle bir hak kaybı olmayacak. Geçişte sınav yapılacak, KPSS istenmeyecek. İşte taşeron işçilerin merak ettiği soruların cevapları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Meclis'ten bir gün içinde çıkarmayı hedefledikleri taşerona kadro düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Güvenlik soruşturmasının mutlaka olacağını belirten Sarıeroğlu, "Bu zaten kamuda çalışmak isteyen herkes için uygulanan bir süreç" dedi. Sarıeroğlu, 450 bin kişinin tam kadro alacağını belirterek, "Merkezi yönetim kapsamında genel bütçeyle düzenlenen kamu kurum, kuruluşları, bakanlıklar, sosyal güvenlik kuruluşlarında çalışan 450 bin kişi 'ama'sız, fakat'sız, şartsız 657 sayılı Memurlar Kanunu içinde 4D statüsüyle kadrolu işçi olarak kamuya geçmiş olacak" diye konuştu



1- DÜZENLEMENDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?



Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçeli idareler, üniversiteler, hastaneler ve üst kurullarda çalışan 450 bin kişi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi kapsamına (işçi kadrosuna) alınacak. Belediyelerde çalışan 400 bin kişi belediyelerin kuracağı yeni iktisadi teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek. 4C kapsamındaki 24 bin kişi 4B kadrosuna alınacak, Mevsimlik çalışan 25 bin dolayındaki işçinin çalışma süresi uzatılacak.



2- KİT'LERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE KADRO OLACAK MI?



KİT'lerde taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin kadroya alınması konusunda Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu işçilerin durumu, bu çalışma sonucu belirlenecek.



3- MEVSİMLİK İŞÇİ KISMINDAN KİMLER YARARLANACAK?



ÇAY-KUR, Şeker Fabrikaları, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda dönemsel olarak çalışan işçiler yararlanacak. Halen 5 ay 29 güne kadar istihdam edilen bu işçiler, 9 ay 29 güne kadar çalıştırılabilecek.



4- 4/C KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN DURUMU NE?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TBMM gibi kurumlarda çalıştırılan veya özelleştirme sonrası işsiz kaldıkları için 4/C statüsünde çalıştırılan kişiler (Yaklaşık 23 bin kişi) 4/B statüsünde "sözleşmeli memur" kadrosuna alınacak.



5- TAŞERON İÇİN SÖZLEŞME SÜRESİ OLACAK MI?



Daha önce Meclis'e sunulan yasa tasarısında taşeron işçilerin 3 yıllık sözleşmeli olarak istihdamı öngörüldü. Yeni düzenlemede, 1 yıl, 3 yıl gibi sözleşme süreleri olmayacak.



6- KADROYA ALINMADA KRİTER OLACAK MI?



Kadroya alınacak taşeron işçiler için eğitim, yaş, asıl iş-yardımcı iş gibi kriter olmayacak.



7- EMEKLİ OLUP DA TAŞERONA BAĞLI ÇALIŞANLAR KADROYA ALINACAK MI?



Emekli maaşı alanların kamuda çalışması yasak. Bu nedenle, halen hem emekli aylığı alan hem de taşerona bağlı olarak çalışan kişiler kadroya alınmayacak.



8- EMEKLİLİK YAŞINI DOLDURMAYA KISA SÜRE KALANLARIN DURUMU NE OLACAK?



Emekliliğine, 1 yıl, 2 yıl gibi kısa süre kalanlar emeklilik yaşını dolduruncaya kadar kamuda çalışmaya devam edecek.



9- EMEKLİLİK YAŞINI DOLDURMUŞ AMA PRİMİ YETERSİZ OLAN İŞÇİLER KADROYA ALINACAK MI?



Bu durumdaki işçiler de prim günlerini tamamlayarak emeklilik hakkını alıncaya kadar çalışmak üzere kadroya alınacak.



10- SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLAN TAŞERON İŞÇİLER KADRO HAKKINDAN YARARLANACAK MI?



Doğum iznine ayrılan, hastalandığı için rapor kullanan, askere giden ve bu nedenle sözleşmesi "askıda" olan kişiler, izinden veya askerden döndüklerinde kadroya alınacak.



11- ASIL İŞİ YAPANLAR NASIL İSTİHDAM EDİLECEK?



Hastanelerde hemşire, laborant, teknisyen gibi hizmetlerde çalışanların da işçi kadrosuna alınacağı belirtiliyor. Bu konuda Meclis'teki görüşmeler esnasında farklı bir çözüm beklentisi bulunuyor.



12- KADROYA ALINANLARIN ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?



Taşeron işçiler için bir süredir toplu sözleşmeler imzalanıyor. Taşeron işçiler kadroya alındıklarında, sözleşme süresinin bitimine kadar aynı ücreti almaya devam edecekler.



13- KADROYA ALINAN İŞÇİLERE İKRAMİYE Mİ VERİLECEK?



Sürekli işçi kadrosundakilerde olduğu gibi kadroya alınacak taşeron işçilere de yılda 2 defa 26'şar günlük ücret tutarında "tediye" adı altında ikramiye ödenecek.



14- YILLIK İZİN HAKLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?



İşçilerin yıllık izinleri çalışma sürelerine göre belirleniyor. Kadroya alınan taşeron işçilerin yıllık izin süreleri belirlenirken, en çok çalıştıkları işyerindeki kıdemleri esas alınacak.



15- TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASI DEVLETE İLAVE YÜK GETİRECEK Mİ?



Hayır. Devlet taşeron işçileri istihdam ederken onların ücretlerine ilave olarak "alt işveren" durumundaki firmalara işçi ücreti başına yüzde 20-30 gibi oranlarda fazla para ödüyor. Taşeron işverenlere yapılan bu ödemeler sona ereceği için devletin yükünün azalması söz konusu.



16- TAŞERON İŞÇİLER NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?



TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta başlayacak bütçe görüşmelerinin ardından taşeronla ilgili yasa çıkartılacak. Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra kadroya alım için 3 ay süre tanınacak.



17- DAVA AÇAN İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?



Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bazı kurumlarda "asıl" işi yaptıkları gerekçesiyle kadroya alınmak amacıyla geçmişte dava açanların kadroya alınabilmek için, davalarından feragat etmeleri istenecek.



18- SINAV VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI TÜM İŞÇİLER İÇİN UYGULANACAK MI?



Kamuya personel alımındaki prosedür gereği kadroya alınacak işçiler güvenlik soruşturmasından geçecek. Yasadışı örgütlerle bağlantısı tespit edilenler kadroya alınmayacak. İşçiler, şu an çalıştıkları kurumlar tarafından, yaptıkları işlere göre sınavdan geçirilecek.



19- İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARI VE ÖDENMEMİŞ ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?



Taşerona bağlı işçilerin geçmiş yıllara ilişkin kıdem tazminatı ve ödenmemiş ücretleri taşeron firmaların sorumluluğunda. Ancak, daha önce çıkartılan yasa gereği, taşeron firmalar tarafından ödenmeyen kıdem tazminatı ve ücretlerden asıl işveren de sorumlu bulunuyor. 4857 sayılı kanunun 2. Ve 3. Maddelerinde düzenlenen asıl işveren- alt işveren ilişkilerine ilişkin maddelerde haklarının kısıtlanamayacağı belirtilerek ayrıca, 'alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır' deniyor. Dolayısıyla bu konuda hak kaybı yaşanması beklenmiyor.



20- KADROYA ALINAN TAŞERON İŞÇİLER HANGİ STATÜDE EMEKLİ OLACAK?



Taşerona bağlı çalışanlar Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesine bağlı olarak "sürekli işçi" kadrosunda istihdam edilecek. Bu nedenle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/a maddesi uyarınca "işçi" statüsünde emekli olacak.