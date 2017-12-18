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Taşköprü’de doğalgaz ateşi 22 Aralık’ta yanacak

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 22 Aralık Cuma günü itibariyle doğalgaz yanmaya başlayacak.

  • İHA
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Taşköprü’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek tören ile ilçede doğalgaz abonesi olan vatandaşlar doğalgaz kullanabilecekler. Abonelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hat geçen sokaklara doğalgaz verilecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “İlçe halkının hayalini kurduğu Doğalgaza Sn. Cumhurbaşkanımızın Kastamonu ziyaretlerinde talimat vermesinin ardından kısa sürede kavuşacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek bu konuda desteklerini esirgemeyen Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edoğan’a, Sn. Başkanımız Binali Yıldırım’a, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sn. Berat Albayrak ve hükümetimiz ile AK Parti Kastamonu Milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatımız ile tüm emeği geçenlere ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Arslan, Taşköprü halkının hak ettiği vaat ettikleri tüm projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi.

 

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