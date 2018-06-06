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Tataristan'ın Türkiye Temsilciliği'nden iftar

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilciliği, iftar programı düzenledi.

  • AA
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İdil-Ural Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Tataristan Trade House iş birliğiyle düzenlenen iftar, Topkapı Kültür Parkı Zinnet Restoran’da gerçekleştirildi.

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin selamlama konuşması yaptı. Gataullin, 1 Temmuz'da düzenleyecekleri Tatarların en eski milli bayramlarından "Sabantuy Şenlikleri"ne herkesi davet etti.

İftara, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Tacikistan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Mizrobiddin Safarov, Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu temsilcileri, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan da katıldı.

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