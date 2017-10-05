Tatbikatta hedefler güdümlü füzelerle vuruldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'degerçekleştirilen taktik tatbikatlarda, yüzer ve dalar unsurlar tarafından güdümlü füze ve harp torpidosu atışları yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde yapılan tatbikatlar kapsamında, savaş şartlarında karşılaşılabilecek durumlara hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi.

Yüzer ve dalar unsurlar tarafından güdümlü füze ve harp torpidosu atışlarının yapıldığı "Şehit Deniz Teğmen Erdem Öztürk" ve "Şehit Deniz Kurmay Albay Hüsnü Dizdar" tatbikatlarında, güdümlü mermi atışlarıyla hedefler imha edildi. Tatbikatta, harp torpidosu atışıyla da hedef gemi batırıldı.

Tatbikatlar kapsamında yapılan füze atışlarının ve hedeflerin vurulmasını içeren fotoğraflar da Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde paylaşıldı.