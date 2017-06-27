ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu sürüyor

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayramın ikinci gününde İstanbul'a dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları görülüyor.

Her iki yolun İstanbul istikametinde ortalama hızı saatte 35-40 kilometreye kadar düşen araçlar, normal zamanda yaklaşık yarım saat süren İzmit geçişini yoğunluk nedeniyle 1,5-2 saatte katediyor.

Trafik akışı, D-100 Karayolu'nun Köseköy, Kandıra sapağı ve Kuruçuşme, TEM Otoyolu'nun ise Alikahya, Gültepe ve Yarımca mevkisinde durma noktasına geliyor.

D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA