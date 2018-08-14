'Tatlı dil reçetesi' yazarken yakalandı

Habertürk'ün haberine göre Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini 'imam' veya 'hoca' olarak tanıtan ve muska yazıp para alan R.K. adlı kişiyi takibe aldı. R.K.'nın Bartın Kırtepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta muska yazdırmak isteyen bir kadınla buluştuğu tespit edildi. Mağdur kadına bir şeyler yazarak veren R.K. polis tarafından suçüstü yakalandı. Polis, R.K.'nın kadına verdiği kağıt parçalarına el koydu.

"AMAN ÇARPILMAYAYIM"

"Aman çarpılmayayım" diyerek polise ifade veren genç kadın, "Bu kişiyi hoca olarak biliyorum. Kaynanam yaşlılığının da verdiği huysuzluk ile benimle olumsuz ve kötü konuşuyor. Kaynanamın 'tatlı dilli' olması için hocaya 2 muska yazdırdım" dedi.

Polis, sahte hocanın genç kadına verdiği 2 muskayı da suç delili olarak dosyaya koydu. Genç kadının muskalarla ne yapacağını anlatan "1. muskada yazılı kağıdı bal veya reçeli ıslatarak kaynanasına yedireceği, 2. kağıdı ise sürahiye koyarak üç gün süreyle kaynanasına içirmeye devam edeceği ve böylelikle kaynanasıyla tatlı tatlı geçinecekleri" şeklinde notlar aldığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNDE YATMIŞ

Gözaltına alınan R.K.'nın önceki yıllarda da, "tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlık ile bir takım ünvanların men ve ilgasına muhalefet" suçundan cezaevinde yattığı tespit edildi. Zanlının ayrıca, imam nikahı kıymak ve insanların dini duyguları ile oynamaktan adli makamlarca işlem gördüğü tespit edildi. R.K.'nın sorgusuna Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.