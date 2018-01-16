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Tavşanlı'da trafik kazası 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Tavşanlı - Emet karayolu Tepecik Beldesi çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Emet ilçe istikametine gitmekte olan Yakup A. idaresindeki 43 UU 705 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem K. yönetimindeki 43 U 6726 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Tİ - EFE)

 

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