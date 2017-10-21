Tavuk karasına biyonik göz

Türkiye'de son yıllarda teknolojideki hızlı gelişmeler ve hekimlerin tecrübesi sayesinde tıp alanında birçok başarıya imza atılıyor. Bir zamanlar hayal olarak görülen ancak bugün artık gerçeğe dönüşen o mucizelerden biri de, görme yetilerini kaybetmiş tavuk karası hastalarının yeniden ışığa kavuşabilmeleri.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nur Acar Göçgil, dünyada yaklaşık 280 tavuk karası hastasının yeniden bir miktar görebilmesini sağlayan ve ülkemizde de bugüne dek 13 hastaya hayat ışığı olan Biyonik Göz (Epiretinalimplant) ameliyatını anlattı.

Operasyonun 25 yaşını doldurmuş olan ve görme sinirleri sağlam kalan hastalarda uygulanabildiğini belirten Doç. Göçgil “Bu hastalar daha çok depresyonda, umutsuz ve içe kapanmış kişiler oluyor.

Elektronik çipler yönlendiriyor

Ameliyatın ardından hastanın gayreti, rehabilitasyon dediğimiz süreçte verdiğimiz egzersizleri düzenli çalışması ve ailenin de desteği, görmenin boyutlarını belirleyici çok önemli faktörlerdir” dedi.

Biyonik Göz ameliyatının ardından kişinin kameralı gözlük kullanmaya başladığını belirten Doç. Göçgil operasyon ve sonrasıyla ilgili şu bilgileri verdi: Ameliyatın mutlaka bu konuda tecrübeli ve onaylanmış hekimlerce yapılması gerekir. Genel anestezi ile yaklaşık 2-4 saatlik operasyonla hastanın gözünün içine ve göz küresinin yanına yerleştirdiğimiz implant iki parçadan oluşuyor. Hasta, ameliyat sonrası hastanede doktor kontrolünde özel birtakım eğitim sürecinden geçiyor. Biyonik göz, üzerinde kamera bulunan bir elektronik gözlükle çalışıyor. Kişi gözlüğü kullanmayı öğrenip rehabilitasyon sürecinde egzersizlerini de yaptıkça yavaş yavaş görmeyi hatırlıyor ve görmeye başlıyor.