Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
6.4 büyüklüğünde depremin yaşandığı Tayvan'da, 5.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi
6.4 büyüklüğünde depremin yaşandığı Tayvan'da, 5.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi
6.4 büyüklüğünde depremin yaşandığı Tayvan'da, 5.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi
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