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TBMM ana binasının üstüne antidrone sistemi yerleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor.

  • İHA
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  TBMM'de güvenlik önlemleri arttırılıyor. Bu kapsamda TBMM ana binasının üstüne antidrone sistemi yerleştirildi. Sistemle Meclis üzerindeki izinsiz uçuşlara karşı önlem alınması hedefleniyor. Ayrıca TBMM'ye giren araçlara yönelik önlemler de alınırken, Dikmen kapısına plaka tanıma sistemleri yerleştirildi.
 
  Yüz tanıma sistemi de konurken ziyaretçiler, TBMM kampüsünde bulunan ve 360 derece dönebilen kameralarla izlenebilecek.   
 

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