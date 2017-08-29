TBMM Başkan Vekili Aydın: İslam beldelerinde Müslüman kanı akmaya devam ediyor ve dünya buna seyirci kalıyor

Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşlarınca Demokrasi Parkında Arakan'da yaşananlara tepki amacıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Protestoya katılan Aydın, Arakan'da dünyanın gözü önünde bir katliam ve soykırım yaşandığını dile getirerek Müslümanların Myanmar ordusu tarafından hunharca katledildiğini anlattı.

Arakan'da insanlığın ayaklar altına alındığını ama dünyanın bunu seyrettiğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

Şimdi baktığınızda dünyanın pek çok yerinde özellikle İslam beldelerinde Müslüman kanı akmaya devam ediyor ve dünya buna seyirci kalıyor. Buradan sormak isteriz ki Birleşmiş Milletlerin varlık amacı nedir? Güvenlik Konseyi ne iş yapar? İşte tam da bunun için Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür diyor. Pek çok yerde ezilenler, üzülenler, mağdur edilenler, katledilenler ve şehit edilenler maalesef hep Müslüman. Uyanık olmak zorundayız. Müslümanlar olarak birliğimizi, dirliğimizi korumak zorundayız.

Dünyanın Arakan'da yaşanan katliam için sessizliğini koruduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Dünya adeta körleri ve sağırları oynuyor. Bu katliamı gözleri görmüyor ve kulaklarını tıkamışlar. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Dünyanın adaletini, barış ve huzur iklimini tesis etmek istiyorsak öncelikle batılı ülkelerin, uluslararası kuruluşları ve bütün güçlerin samimi bir şekilde bir araya gelmesi lazım. Şiddet nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin, bütün şiddetin ayaklar altına alınması gerekiyor. Gerek terör örgütleri gerekse devlet terörüne karşı bütün dünyanın samimi bir duruşla bir araya gelmesi lazım. Sormak istiyorum, ölenler, öldürülenler eğer Müslüman değil de kendi inançlarına sahip olsalardı acaba bu katliama seyirci kalacaklar mıydı? Uluslararası toplumun bir an önce kendine gelmesi lazım, bir an önce bu kanın durması için gerekli olan tedbirleri mutlaka ama mutlaka alması lazım. Bu anlamda bu katliamı bir kez daha lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Bütün dünyanın da sessizliğini bozarak bu katliamın durması için gerekli çabayı sarf etmesini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Adıyaman Sivil Toplum Platformu Basın Sözcüsü Bedrettin Beyazkaya da Arakan'da yaşanan katliamı kınadıklarını vurguladı.

Her türlü temel hakkı yok sayılan topraksız ve kimliksiz olarak yaşamaya çalışan Müslümanların tüm dünyanın gözleri önünde adeta sürek avına tabii tutulduğunu belirten Beyazkaya, katledilenlerin önemli bir bölümünün de kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çekti.

Arakan'daki Müslümanların durumunun iç açıcı olmadığına işaret eden Beyazkaya, şunları kaydetti:

Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkelerinin yönetimleri, yeniden ve daha kararlı bir biçimde harekete geçmelidir. Katliam gerçeği, insan hakları ihlalleri ve faşizan uygulamalar, mutlaka uluslararası platformlara taşınmalıdır.

Açıklamaların ardından Arakan'da hayatını kaybedenler için dua edildi.