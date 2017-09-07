TBMM Başkanı Kahraman: 15 Temmuz Türkiye'nin varlığına kasteden bir hadiseydi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz'da Allah'a şükürler olsun, hamdolsun büyük bir badireden kurtulduk. Arakan şu an nasıl bir haldeyse biz de aynı olacaktık. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda son verdirme hadisesidir. Doğrudan doğruya Türkiye'nin varlığına kasteden bir hadiseydi." dedi.

Kurban Bayramı'nı memleketi Rize’de geçiren TBMM Başkanı Kahraman, buradan İspir'e geçti.

Belediye Başkanı Osman Çakır tarafından karşılanan Kahraman, belediye önünde vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Belediye binasına geçen TBMM Başkanı Kahraman, makam odasında belediye hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kahraman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bütün dünyanın Türkiye'nin gelişmesini istemediğini belirten Kahraman, "15 Temmuz'da Allah'a şükürler olsun, hamdolsun büyük bir badireden kurtulduk. Arakan şu an nasıl bir haldeyse biz de aynı olacaktık. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda son verdirme hadisesidir. Doğrudan doğruya Türkiye'nin varlığına kasteden bir hadiseydi." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesi, halkın da davete uyarak meydanları doldurması ve Cumhurbaşkanına olan itimadıyla Türkiye'nin büyük bir badireden kurtulduğunu söyledi.

Meclise geçmiş olsun ziyaretine gelenler olduğunu anımsatan Kahraman, şunları kaydetti: