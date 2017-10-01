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TBMM Başkanı Kahraman: Görüşmede genel temenniler ve yeni dönem konuşuldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te resepsiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, görüşmede genel temenniler ve yeni dönemin konuşulduğunu belirtti.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te resepsiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, genel temenniler ve yeni dönemin konuşulduğunu ifade etti. Bu görüşmenin tabii bir şey olduğunu anlatan Kahraman, “Öğlen bir araya geliş, genel kurul toplantısı, akşam bir araya geliş resepsiyon. Bunda bir şey yok” dedi. 

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