TBMM Başkanı Kahraman: Milletimiz demokrasi imtihanını hep birlikte başarıyla vermiştir

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan özel oturumu İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı organlarının üyeleri, askeri erkan ve yabancı misyon şefleri de izledi. Genel Kurulda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Kahraman, TBMM’nin 97. yıldönümüne ulaşmanın mutluluğu ile Genel Kurulu selamladığını belirtti. Kahraman, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Milletimizin birliğinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışından bugüne kadar emek vermiş değerli zevatı minnet ve şükranla anıyorum. Meclisimiz, milli iradenin tecellatgahıdır. Kurtuluş Savaşı'nı bizzat idare eden gazi Meclistir” ifadelerini kullandı.

Kahraman, 26. dönemin siyasi tarihte müstesna bir yer işgal edecek dönemlerden olduğunu belirterek, “Bu dönemde Meclisimiz ikinci defa gazilik ünvanını hak etmiştir. Devletimizin birlik ve bütünlüğüne ve bekasına kast eden melun terör odakları ve onları yönlendiren müstevi devletlerin iş birlikçilerinden olan FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve benzerlerinin hain planları milletimiz tarafından boşa çıkarılmıştır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanına, kurumlara, siyasi partilere, millete şükranlarını sunan Kahraman, “15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesi, Türkiye’de darbeler döneminin sona erdirilmesini sağlamıştır. Hangi siyasi partiden olursa olsun milletimiz bütünüyle demokrasi dışı bir rejimi kabul etmeyeceğini açıkça ifade etmiştir. 26. dönem bir diğer başarımız da, sistem değişikliğinin kabul edilmesidir. Meclisimizden geçen değişikliğin 16 Nisan halk oylamasıyla milletimizce kabul edilmesi siyasi hayatımız için bir dönüm noktasıdır. Yüksek Seçim Kurulunca açıklanan geçici verilere göre halk oylaması büyük bir katılımla sonuçlanmış, Mecliste kabul edilen metin halkımız tarafından kabul görmüş, tasdik edilmiş. Milletimiz olgunluk içinde demokrasi imtihanını hep birlikte başarıyla vermiştir. Sonucun ve yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için bereketli ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum” dedi.