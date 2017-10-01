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Kılıçdaroğlu’nun davet edilip edilmediğine ilişkin soruya TBMM Başkanı Kahraman: Randevusu vardı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'teki sürpriz görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.

  • İHA
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TBMM Başkanı Kahraman, TBMM’deki makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakanlar Kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Yüksek Yargı mensupları ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Kahraman, daha önceki TBMM açılışlarında da makamına davet ettiğini söyleyerek, “Akşam resepsiyondan önce bir araya geldik, Güzel bir şey” ifadelerini kullandı.
 
Kılıçdaroğlu’nun davet edilip edilmediğine ilişkin soruya Kahraman, “Evet, onun herhalde randevusu vardı. Herkesi davet ettim. Akşam birlikte olacağız” şeklinde konuştu.
 
Görüşmede Suriye’nin kuzeyinin gündeme gelip gelmediğine dair soruya Kahraman, “Sohbet vardı, temenniler var. Gündem sıcak, gündem ne zaman sıcak değil ki? Türkiye büyük devlet” dedi. 
 
 
 
 
 
 

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