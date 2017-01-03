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Akdağ: TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu çok iyi Allah'a şükür

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin, 'Çok iyi Allah'a şükür. Beraber oturduk, muhabbet ettik, yemeğini yedi. Yani tıp tabiriyle artık mobilize olmuş, ayaklanmış demektir bu.' dedi.

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Bakan Akdağ, TBMM Başkanı Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.Ziyaretin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Akdağ, Kahraman ile odasında görüştüğünü söyledi.Akdağ, "Çok iyi Allah'a şükür. Beraber oturduk, muhabbet ettik, yemeğini yedi. Yani tıp tabiriyle artık mobilize olmuş, ayaklanmış demektir bu. Bir taraftan rehabilitasyonu, akciğer ve yürüme egzersizleri yapılıyor. Hem kan tablosu hem vücut sıvılarıyla ilgili hususlar, bütün laboratuvar tablosu, hepsi çok iyi hamdolsun. Yani nekahet dönemini geçiriyor." ifadelerini kullandı.Kahraman'ın ne zaman taburcu olacağına ilişkin soru üzerine Akdağ, "Kesin bir tarih versek yanlış olur, öyle hemen erkenden çıkmasını da doğrusu ben istemiyorum. O bir an önce kalkıp, ayaklanıp çıkmak istiyor ama bir müddet yatması lazım." değerlendirmesinde bulundu.  

 

 

 

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