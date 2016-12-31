TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ameliyatı sonrasında sürecin normal seyrettiği ve ek bir sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi.
- AA
Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, Kahraman'ın dün yapılan ameliyat sonrasında geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirdiği kaydedilerek, "Süreç normal seyretmiş ve ek bir sağlık sorunu yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.
"Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konulan Kahraman, dün yaklaşık 5 saat süren bir operasyon geçirmişti.
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