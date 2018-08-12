TBMM Başkanı Yıldırım 5 aylık Mert bebeğe altın hediye etti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Sivas'ta cadde üzerinde karşılaştığı 5 aylık Mert bebeğe altın hediye etti.