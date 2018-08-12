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TBMM Başkanı Yıldırım 5 aylık Mert bebeğe altın hediye etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Sivas'ta cadde üzerinde karşılaştığı 5 aylık Mert bebeğe altın hediye etti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz'ın (85) Gürün'deki cenaze töreninin ardından helikopterle kent merkezine geldi.
 
Kentte bulunan restoranda yemek yiyen Yıldırım yemek sonrası vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, caddede karşılaştığı Gizem-Burak Gürbüz çiftinin 5 aylık bebeği Mert Gürbüz ile yakından ilgilendi.
 
Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Mert'i severek altın hediye etti.
 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha sonra uçakla kentten ayrıldı.
 

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