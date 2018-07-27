Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TBMM Başkanı Yıldırım: ABD bu ucuz tehdit dilini bırakmalıdır, bize tehdit sökmez

TBMM Başkanı Yıldırım, ABD ile yaşanan sözde rahip Brunson gerilimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'ABD bu ucuz tehdit dilini bırakmalı ve hukuka saygı göstermelidir. Bize tehdit sökmez.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD ile yaşanan sözde rahip Brunson gerilimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD bu ucuz tehdit dilini bırakmalı ve hukuka saygı göstermelidir. Bize tehdit sökmez." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan satır başları:

Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arz ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım.

Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETÖ'nün Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır.

Amerika bir hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'2005´ten bu yana Afrika ile ilişkilerimizde büyük mesafe kaydettik'

'2005´ten bu yana Afrika ile ilişkilerimizde büyük mesafe kaydettik'

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA