TBMM Başkanı Yıldırım: İki yıl geçmesine rağmen acılarımız tazeliğini koruyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz'un ikinci yılı dolayısıyla basına mensuplarına bir açıklama yaptı.

15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 2. senesinin idrak edildiğini söyleyen TBMM Başkanı Yıldırım, "Bu vesileyle o gece Ankara'da şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabrini ziyarete geldik ve duamızı yaptık, onların ruhunu şad ettik." dedi.

Üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen acıların tazeliğini koruduğunu belirten Yıldırım, "O gece alçak kurşunlara siper eden bu milletin evlatlarını ve bütün şehitlerimizi anıyoruz." ifadesini kullandı.