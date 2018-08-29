TBMM Başkanı Yıldırım Azerbaycan'dan ayrıldı

Yıldırım'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmiş, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüşmüş, şehitlikleri ziyaret etmişti.