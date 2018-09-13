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TBMM Başkanı Yıldırım, Bursa heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki Bursa heyetini kabul etti.

  • İHA
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da aralarında bulunduğu Bursa heyetini kabul etti. Yıldırım’ın TBMM’deki makamında gerçekleşen kabulün başından görüntü alınmasının ardından, görüşme basına kapalı devam etti. 
 

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