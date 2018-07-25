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TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.

  • AA
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Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ı, TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla daha önce telefonla arayıp kutladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu kez grup başkanvekilleriyle ziyaret ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Yıldırım'a, seçilmesinden dolayı iyi dileklerini ve düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını belirtti.

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