TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ı, TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla daha önce telefonla arayıp kutladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu kez grup başkanvekilleriyle ziyaret ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Yıldırım'a, seçilmesinden dolayı iyi dileklerini ve düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını belirtti.