TBMM Başkanı Yıldırım, Prof. Dr. Varank'ın kabrini ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın Fatih Şehzade Camii'nde bulunan kabrini ziyaret etti.
- İHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Süleymaniye Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Fatih'te bulunan Şehzade Camii'ne gelerek 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın kabrini ziyaret etti. Ziyarette Yıldırım'a Prof. Dr. İlhan Varank'ın kardeşi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Vasip Şahin eşlik etti. Ziyaret sırasında Varank'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bu sırada İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank'ın Yıldırım'ın yanından bir an olsun ayrılmadığı görüldü. TBMM Başkanı Yıldırım ziyaretin ardından cami bahçesindeki vatandaşlarla bayramlaşarak Fatih'ten ayrıldı.
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