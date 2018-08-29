TBMM Başkanı Yıldırım'dan Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Tarihinde esaret yüzü görmemiş asil milletimiz, varlığını hedef alan saldırılar karşısında büyük bir sorumluluk şuuru ile hareket ederek, istikbalini karartmak isteyen şer güçlerine fırsat vermemiştir. Bu şuurun en müşahhas örneklerinden biri de 15 Temmuz 2016'da yaşanmıştır. " ifadesini kullandı.

Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Necip milletin tarihindeki en büyük destanlardan birinin İstiklal Savaşı olduğunu belirten Yıldırım, hürriyet ve istiklali korumak gayesiyle emperyalist güçlere karşı yazılan bu destanın, şanlı tarihe altın harflerle kaydedildiğine işaret etti.

Yıldırım, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan verilen işaret ile başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temeli atılmıştır. Afyon Kocatepe’de kazanılan zafer ile şanlı milletimizin tarihin öznesi olduğu ve milletler ailesinin şerefli bir üyesi olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"96 yıl önce yaşanılan zafer, bugün de aynı övünçle kutlanıyor"

26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'den başlatılan büyük taarruzun, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle taçlandırıldığına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı'nın son safhasını teşkil eden savaşta, düğüne gider gibi şehadete koşan kahraman ordumuzun önünde hiçbir engelin duramayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. Tarihinde esaret yüzü görmemiş asil milletimiz, varlığını hedef alan saldırılar karşısında büyük bir sorumluluk şuuru ile hareket ederek, istikbalini karartmak isteyen şer güçlerine fırsat vermemiştir. Bu şuurun en müşahhas örneklerinden biri de 15 Temmuz 2016'de yaşanmıştır. Bağımsızlık ve hürriyet aşığı ecdadımızın mücadele ruhundan aldığı şuur ile hareket eden milletimiz, istilacı, işgalci emperyalistlerin devletimize sinsice sızan iş birlikçileri eliyle gerçekleştirmek istedikleri darbe girişimini bastırarak büyük bir vatanseverlik örneği sergilemiştir."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, coşku, heyecan ve gururu hatırlattığını bildiren Yıldırım, 96 yıl önce yaşanılan zaferin, bugün de aynı övünçle kutlandığını vurguladı.

Yıldırım, dünyanın bütün mazlum milletlerinin bağımsızlığa olan inancını kuvvetlendiren büyük zafer vesilesiyle Başkomutan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı'nın gazi ve şehitlerini rahmet, minnet, şükranla andı.