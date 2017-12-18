TBMM Başkanlık Divanında görev dağılımı belli oldu

Yönergeyle, İdare amirlerinin TBMM İçtüzüğü'nün 17. maddesi gereğince, Meclis Başkanının talimatıyla yapılan görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu; Güvenlik Koordinasyon Kurulundan (kolluk işleri, giriş kartları, araç kartları), İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar: Parlamenter hizmetlerinden (milletvekillerine yazılar, duyurular), İdare Amiri ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: Tören hizmetlerinden, İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal: Ulaştırma hizmetlerinden (makam araçları ve şoförlerin görevlendirme yazıları), İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu: Basınla İlişkiler Kurulundan sorumlu olmaya devam edecek.

TBMM Başkanlık Divanının yeni üyeleri AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal işlerden (restoran ve misafirhaneler), CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ise milletvekillerine ait sağlık işlerinden sorumlu olacak.