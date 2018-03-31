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TBMM duvarına bırakılan ve sinyal veren şüpheli cisim patlatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Dikmen Caddesi girişi üzerindeki duvar kenarına bırakılan ve sinyal veren şüpheli cisim, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, TBMM'nin Dikmen Caddesi üzerindeki duvar kenarına bırakılan bir cisim Meclis'te görevli polisler tarafından fark edildi. Kontrol amaçlı cismin yanına giden görevliler, sinyal verdiğini fark etti. Bomba olma ihtimali üzerinde duran polis, cismin etrafına güvenlik şeridi çekmesinin ardından bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, kıyafetini giyerek şüpheli cisme fünye yerleştirdi. Dikmen Caddesi'nin çift taraflı olarak trafiğe kapatılmasının ardından fünyeyle patlatılan cisim, dokunmaya hassas alarmlı kilit çıktı. Bomba imha uzmanlarının çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde tekrardan trafiğe açıldı.
 
Güvenlik şeridine aldırış etmeden cismin yanından geçen bazı vatandaşları ise polis ekipleri uyardı. 
 
Öte yandan, cadde üzerinden geçen vatandaşlar, bomba imha uzmanının çalışmalarını meraklı gözlerle izledi

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