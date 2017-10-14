TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin evlendi

Yaklaşık 3 yıl önce ilk eşi Saniye Şahin’i kaybeden Mehmet Ali Şahin, hayatını Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı döneminde sekreterliğini yapan 39 yaşındaki Zuhal Fırat ile birleştirdi.

Ankara Holiday Inn’de düzenlenen törende çiftin şahitliklerini ise eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Mehdi Eker ve Öznur Çalık yaptı.

Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise törene katılmadı.