TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK'ün yeni üyeleri seçilecek

TBMM Genel Kurulunda, 16 Ekim Pazartesi günü boş bulunan iki ve boşalacak bir RTÜK üyeliği için seçim yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu gelecek hafta, İçtüzük uyarınca çalışma günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin dışında 16 Ekim Pazartesi günü de mesai yapacak.

Genel Kurulda, pazartesi günü, uzun süredir boş bulunan iki RTÜK üyeliği ile 4 Kasım'da HDP kontenjanından boşalacak bir RTÜK üyeliği için seçim yapılacak. Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti'den, biri ise CHP'den seçilecek.

AK Parti, seçilecek iki üyenin iki katı aday olarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski Müsteşarı Ebubekir Şahin, eski RTÜK üyesi Taha Yücel ile AK Parti Grup danışmanları Mustafa Hançerkıran ve Şevket Sarıcaoğlu'nu aday olarak bildirecek.

CHP de yeni RTÜK üyesi adayları olarak, CHP TBMM Grubu Basın Danışmanı İlhan Taşcı ile Grup danışmanı Ali Taştan'ın isimlerini sunacak.

Pazartesi günü yapılacak yeni RTÜK seçiminde; AK Parti kontenjanından Şahin ile Yücel'in, CHP'de ise Taşcı'nın seçilmesi bekleniyor.

Genel Kurulda, pazartesi günü ayrıca, CHP'nin, "ihalelerde yasal sorumluluğunu yerine getirmediği ve kamunun zarara uğratılmasına göz yumduğu" gerekçesiyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında verdiği gensoru önergesi de görüşülecek.