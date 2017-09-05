TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ve 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zeka Aksakallı ÖKK'deki darbe girişimi davasına müdahil oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ve 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da müdahil oldu.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar, avukatları, darbe gecesi ÖKK'de yaralanan müşteki Astsubay İsmail Oğuz ile müşteki avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, davanın bugünkü celsesinde sanıkların taleplerini dinledi. Sanıklardan eski Albay Adem Loğa, ÖKK personeli 3 sanıktan ele geçirildiği belirtilen listelerde adının bulunması nedeniyle 14 aydır cezaevinde olduğunu, sanıklardan ikisinin listeleri yalanladığını söyledi.

Tüm taleplere rağmen listeler üzerinde halen kriminal inceleme yapılmadığını ifade eden Loğa, bu durumun kendisini şüphelendirdiğini belirtti. Suçsuz olduğunu, darbe girişimine fiziki olarak katılmadığını savunan Loğa, sağlık problemlerini de gerekçe göstererek tahliyesini istedi.

Sanıklardan Alperen Berat Durmuş da listelerden ikisinde adının bulunduğunu ancak bunun kendi iradesi, bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini, listelerden ancak cezaevinde haberdar olduğunu öne sürdü.

Emrah Şentürk ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığına Bağlı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu personeli olduğunu, görev yaptığı taburun ÖKK ile aynı kışlada bulunduğunu, kendisinin de suç tarihinde önceden belirlenmiş rutin nöbet görevini yerine getirdiğini savundu ve tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da tahliye ve beraatlarını istedi, ayrıca mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinde bulundu.

Sanık beyanlarının ardından sanık avukatı beyanda bulunarak, müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Darbe girişimi sırasında ÖKK'de başından yaralanan müşteki Astsubay İsmail Oğuz da sanıklara, yaptıkları girişimin yanlış olduğunu söylediğini, ikna etmek isterken kafasına mermi isabet ettiğini belirterek, "Her kim bu işin içinde yer aldıysa ve beni mesleğimden gözümden ettiyse yargı önünde hesap verecek. Mahşerde de iki elim yakasında olacak" dedi.

Ara karar için görüşü sorulan savcı, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının katılma talebinin reddine ve sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin kabulünü talep etti.

Sanıklardan Mehmet Avlan ve Adem Loğa'nın cezaevinde kalıp kalamayacağı yönünde rapor verilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini isteyen savcı, tutuklu sanıkların "atılı suçları işlediklerine dair somut delillerin bulunması" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ile eski Özel Kuvvetler Komutanı ve 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın müdahillik talebinin kabulüne, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin reddine karar verdi.

Heyet duruşmayı 26-27 Ekim 2017'ye erteledi.