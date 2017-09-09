TBMM yakınından gelen silah sesleri Ankara polisini alarma geçirdi
TBMM yakınından gelen silah sesleri Ankara polisini alarma geçirdi.
- İHA
Alınan bilgiye göre, TBMM'nin yakınında bulunan Akay Kavşağı'nda iki kişinin pompalı tüfekle ateş açtığı yönünde ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye gönderildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Akay Caddesi'nde bir eğlence merkezine yönelik saldırın yapıldığı belirlendi. Bugün açılacağı öğrenilen eğlence merkezinin kapısında saçma izleri görüldü. Polis eşkalleri tespit edilen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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